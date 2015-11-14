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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557558>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 689
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
146
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
107
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
25
Ціна
19%
132
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:33

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.

Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...
Если людям не нужен вид из окон, а нужны компактные муравейники и они готовы за это платить, а за низкоэтажную застройку с большими дворами не хотят переплачивать, значит они лучше знают, что им нужно и за какие деньги.

Ну да, если людей травят в магазах всяким г0вном по новым гостам, и они это потребляют - то все отлично. Краны крутятся, лавешка мутится. Все остальное - пох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:46

airmax78

Это уже явное передергивание. Состояние жилья и междомовые пространства не сказывается на человеческом здоровье в отличии от той же еды.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:Где я сказал что виноват народ????

если народ голосует баблом, он не виноват?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:59

  Viktor написав:airmax78
Это уже явное передергивание. Состояние жилья и междомовые пространства не сказывается на человеческом здоровье в отличии от той же еды.

а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье? кстати за психикой неотступно следует и соматика, с некоторой задержкой, но ведь от эрзац-еды тоже не сразу в крематорий.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:12

  antonivs3 написав:
  Viktor написав:airmax78
Это уже явное передергивание. Состояние жилья и междомовые пространства не сказывается на человеческом здоровье в отличии от той же еды.

а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье? кстати за психикой неотступно следует и соматика, с некоторой задержкой, но ведь от эрзац-еды тоже не сразу в крематорий.

Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой.
да и эстетически они мне не нравятся - портят разбалованый мерсом и РТ утонченный вкус.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:19

  Первый написав:
  antonivs3 написав:
  Viktor написав:airmax78
Это уже явное передергивание. Состояние жилья и междомовые пространства не сказывается на человеческом здоровье в отличии от той же еды.

а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье? кстати за психикой неотступно следует и соматика, с некоторой задержкой, но ведь от эрзац-еды тоже не сразу в крематорий.

Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой.

Ну, по-хорошему, я тремя руками "за" то, чтобы убрали весь автохлам с улиц, ну, хотя бы, Киева. Все что старше, условно, 15 лет или выхлоп токсичнее ЕВРО 4 - все в утиль.
С Эврикой и Патриотикой, конечно, будет сложнее. Но, хотя бы, приняли новые стандарты застройки в Киеве - более европейские - уже было бы легче.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ха, спейшил 4 Трайбека

9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну
https://ebanoe.it/wp-content/uploads/2018/03/apartment_rent_kpi_kyiv.jpg
Востаннє редагувалось flyman в Вів 13 бер, 2018 12:31, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:29

  airmax78 написав:я тремя руками "за" то, чтобы убрали весь автохлам с улиц. Все что старше, условно, 15 лет или выхлоп токсичнее ЕВРО 4 - все в утиль.

да ладно- ничего не нужно убирать, будут деньги- сами пересядут на прививающие утонченный вкус иномарки, поклонников Жигулей вроде меня не так уж много
ps про то, что сиденья Жигуля приводят к сколиозу- самоуспокоение чистой воды. как неоднократный обладатель кифосколиозов изучивши вопрос авторитетно заявляю- если у вас изначально здоровая осанка- хоть табуретку в Газик поставьте- все будет у вас хорошо.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antonivs3 написав:а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье? кстати за психикой неотступно следует и соматика, с некоторой задержкой, но ведь от эрзац-еды тоже не сразу в крематорий.

какая депрессия? Работать больше надо: и депрессия уходит и на жильё деньги быстрее появляются...
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 13 бер, 2018 12:57, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:37

  flyman написав:ха, спейшил 4 Трайбека
9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну
https://ebanoe.it/wp-content/uploads/2018/03/apartment_rent_kpi_kyiv.jpg

мне интересно, насколько реальная цена аренды и сколько стоит такой вариант?:
мама сейчас сдает 80метров на троещине в несравнимо лучшем состоянии (даже с инвертором, без которого никуда, правда горшок Церсанит и краны без фотодатчиков) за 7000грн. и стоимостью тысяч 45. может стоит поменять?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 12:50, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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