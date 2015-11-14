Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:41
Serg-ik написав: antonivs3 написав:
а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье?
какая депрессия? Работать больше надо: и депрессия уходит и на жильё деньги быстрее появляется...
спорим, что у вас и близких никогда ее не было, во всяком случае- вы об этом ничего не знаете? а также не имеете родственников или знакомых в психиатрии?
и слава Богу, лучше вам этот пласт человеческой жизни не знать даже поверхностно. меньше знаешь- крепче спишь, однозначно.
посмотрите "Безумная депрессия Стивена Фрая"
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59
интересно диван хоть просох после бабушки?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59
Ящик Пандоры. Одного законопроекта от КГГА для реновации кварталов с устаревшим жилфондом не хватит
http://m.kievvlast.com.ua/text/yashhik- ... o.facebook
зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:06
kingkongovets Вы случайно не знаете, чей КГС? Мне тут настойчиво шепчут, что нити запутаны, но все они ведут к Стоматологу
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:10
Прохожий написав:
интересно диван хоть просох после бабушки?
+1
После этой фразы можно в об"яву и не смотреть - всё понятно на 100% (убитая хата с прицелом на сдачу и без малейших вложений с последующей продажей).
Можно открыть ссылку, чтобы в этом убедиться. И вишенка на тортике: "Можно с животными"
Там там люди жить и не будут
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:16
Можешь заселяться. Только поторгуйся за этот лофт от Косыгина.
Животные(глисты или вши там) у тебя ж есть?
Мыши там свои за плинтусом живут.
барабашов
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:19
барабашов за лофт от Косыгина спасибо, посмеялся. а про глистов и вшей некрасиво- вспомните, разве у вас их не было?)) я конечно допускаю, что вы уникальный человек, но настолько?..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:21
Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral
Чукча2
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:43
Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся
antey1969
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:57
antey1969 написав:
Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся
в среднем 4комнатные географически сдвинуты в сторону центра, хотя 200 имхо перебор. разве если рассматривать исключительно сегмнт 4к в новостройках со свежим ремонтом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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