Додано: Вів 13 бер, 2018 13:06

kingkongovets

Вы случайно не знаете, чей КГС? Мне тут настойчиво шепчут, что нити запутаны, но все они ведут к Стоматологу

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!