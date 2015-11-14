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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 554555556557

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 689
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
66
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
146
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
107
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
25
Ціна
19%
132
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 689
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:41

  Serg-ik написав:
  antonivs3 написав:а депрессия и шире-психика, это разве не здоровье?

какая депрессия? Работать больше надо: и депрессия уходит и на жильё деньги быстрее появляется...

спорим, что у вас и близких никогда ее не было, во всяком случае- вы об этом ничего не знаете? а также не имеете родственников или знакомых в психиатрии? :mrgreen:
и слава Богу, лучше вам этот пласт человеческой жизни не знать даже поверхностно. меньше знаешь- крепче спишь, однозначно.
посмотрите "Безумная депрессия Стивена Фрая"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59

  flyman написав:
9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну
https://ebanoe.it/wp-content/uploads/2018/03/apartment_rent_kpi_kyiv.jpg

интересно диван хоть просох после бабушки?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ящик Пандоры. Одного законопроекта от КГГА для реновации кварталов с устаревшим жилфондом не хватит

http://m.kievvlast.com.ua/text/yashhik- ... o.facebook

зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:06

kingkongovets
Вы случайно не знаете, чей КГС? Мне тут настойчиво шепчут, что нити запутаны, но все они ведут к Стоматологу
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:10

  Прохожий написав:
  flyman написав:
9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну
https://ebanoe.it/wp-content/uploads/2018/03/apartment_rent_kpi_kyiv.jpg

интересно диван хоть просох после бабушки?


+1

После этой фразы можно в об"яву и не смотреть - всё понятно на 100% (убитая хата с прицелом на сдачу и без малейших вложений с последующей продажей).

Можно открыть ссылку, чтобы в этом убедиться. И вишенка на тортике: "Можно с животными" :D Там там люди жить и не будут 8)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:16

  flyman написав:ха, спейшил 4 Трайбека

9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну
https://ebanoe.it/wp-content/uploads/2018/03/apartment_rent_kpi_kyiv.jpg

Можешь заселяться. Только поторгуйся за этот лофт от Косыгина.
Животные(глисты или вши там) у тебя ж есть?
Мыши там свои за плинтусом живут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:19

барабашов за лофт от Косыгина спасибо, посмеялся.
а про глистов и вшей некрасиво- вспомните, разве у вас их не было?))
я конечно допускаю, что вы уникальный человек, но настолько?..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:43

  Чукча2 написав:Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral

Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе :shock:
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:57

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral

Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе :shock:
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся :D

в среднем 4комнатные географически сдвинуты в сторону центра, хотя 200 имхо перебор. разве если рассматривать исключительно сегмнт 4к в новостройках со свежим ремонтом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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