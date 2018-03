Додано: Вів 13 бер, 2018 13:10

Прохожий написав: flyman написав:

9000 грн. 2к на Политехе, и то лендлорд каже, що завищив ціну

интересно диван хоть просох после бабушки? интересно диван хоть просох после бабушки?



+1



После этой фразы можно в об"яву и не смотреть - всё понятно на 100% (убитая хата с прицелом на сдачу и без малейших вложений с последующей продажей).



