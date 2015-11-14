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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 556557558559560 ... 562>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:31

  antonivs3 написав:
  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral

Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе :shock:
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся :D

в среднем 4комнатные географически сдвинуты в сторону центра, хотя 200 имхо перебор. разве если рассматривать исключительно сегмнт 4к в новостройках со свежим ремонтом

Трехкомнатные по 99 куе в среднем тоже никак не вписываются. В отличии от 4-хкомнатных, этого добра навалом во всех спальниках совка и сдыхаться от него ой как непросто по нынешним временам.
Просто 4к совсем прикололи - цена круглая до неприличия :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся


Та да, пардон, не получали ещё ссаной тряпкой по лицу....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...

Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю.
Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно.
Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:43

  J_P написав:У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ.
Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого ))))


Не видел пост, хорошо, что Жэка прокомментировал. Плитка па 670 в ЖК Мисто Квитив это хит. У меня знакомые уложили польскую 60х60 па 300 в Срибну Вежу, вроде ничё.

Но очевидно ремонт в Мисто Квитив идёт на широкую ногу. Дальше пойдут смесители по 5кгрн (а такова минимальная цена гроевских смесителей сделанных в Германии и ремонт выйдет по цене квартиры) Был в Эпике, вертел в руках плитку под дерево длиной 90 см от Зевс керамика по 450 грн, довольно достойно.

Если вам нужна однотонная матовая плитка (450х450 у кого гальюн маленький, 60х60 у кого гальюн поболе),то в районе до 600 грн при курсе 26 выбор просто огромен.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:43

  Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...

Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю.
Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно.
Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.

Бойлер - дешевле и надежней.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:44

  Чукча2 написав:
  antey1969 написав:Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся



Та да, пардон, не получали ещё ссаной тряпкой по лицу....

Еле увернулся...
Прихожу это я как-то пол-года назад на Троещину с несколькими котлетами за пазухой(чтобы сунуть оторопевшим туземцам в фейсы) и палаючей пачкой авизо в лапе(для торгу).
Так тамошние лендлорды гнали меня квартал, а потом и вокруг стоянки ссаными тряпками. Еле успел дверь машины захлопнуть и по газам
Оказалось, не только я один поверил в скорое метро на Троещину от китайцев :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:46

  antey1969 написав:
  Чукча2 написав:Анализируем цены на недвижимость в городах Украины за февраль.
https://korrespondent.net/business/pres ... -za-fevral

Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн...
Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе :shock:
Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся :D

Схоже, що статтю готували в друк ще в 2013, до війни. А надрукували в 2018))))
За чотири роки "собака могла подрасти", тобто ціни КРЖН - упасти))) :mrgreen:

"Но только раздался звонок,
Удрал из вагона щенок.
..............
Вдруг видят: стоит у колёс
Огромный взъерошенный пёс.
Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж.
..........
Однако
За время пути
Собака
Могла подрасти!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 13 бер, 2018 14:52, всього редагувалось 4 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:48

  reus написав:
  Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...

Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю.
Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно.
Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.

Бойлер - дешевле и надежней.

Лучше угольный на базе буржуйки. А то свет отключат - а ОСББ не готово :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Бойлер - дешевле и надежней.


Хозяйка тоже сказала...нет денег.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:50

  Чукча2 написав:
  reus написав:Бойлер - дешевле и надежней.


Хозяйка тоже сказала...нет денег.

Нет денег - нет стульев, однако... воду греть было надо, однако :)
antey1969
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