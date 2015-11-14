Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн... Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся
в среднем 4комнатные географически сдвинуты в сторону центра, хотя 200 имхо перебор. разве если рассматривать исключительно сегмнт 4к в новостройках со свежим ремонтом
Трехкомнатные по 99 куе в среднем тоже никак не вписываются. В отличии от 4-хкомнатных, этого добра навалом во всех спальниках совка и сдыхаться от него ой как непросто по нынешним временам. Просто 4к совсем прикололи - цена круглая до неприличия
Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...
Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю. Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно. Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
J_P написав:У меня подчиненная (кстати - вебдизайнер) купила дочке 1К в монолите в Мисто Квитив. ТокШо не поленился, сходил спросил ее: "Кафель уже выбрала?" (она на выходные вроде собиралась ехать). Получил ответ: "Да, выбрали с дочкой. Недорогой. За 670 гривен. Плюс скидка". "А я слышал, что есть хороший по 300..." - уточнил я специально для вас. "Тебя обманули. Все что дешевле 500 - не на что глаз положить" - последовал ответ. Посему в вашем "зале" нужно что-то менять. Так же, как и в "консерватории" Жванецкого ))))
Не видел пост, хорошо, что Жэка прокомментировал. Плитка па 670 в ЖК Мисто Квитив это хит. У меня знакомые уложили польскую 60х60 па 300 в Срибну Вежу, вроде ничё.
Но очевидно ремонт в Мисто Квитив идёт на широкую ногу. Дальше пойдут смесители по 5кгрн (а такова минимальная цена гроевских смесителей сделанных в Германии и ремонт выйдет по цене квартиры) Был в Эпике, вертел в руках плитку под дерево длиной 90 см от Зевс керамика по 450 грн, довольно достойно.
Если вам нужна однотонная матовая плитка (450х450 у кого гальюн маленький, 60х60 у кого гальюн поболе),то в районе до 600 грн при курсе 26 выбор просто огромен.
Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...
Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю. Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно. Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
Та да, пардон, не получали ещё ссаной тряпкой по лицу....
Еле увернулся... Прихожу это я как-то пол-года назад на Троещину с несколькими котлетами за пазухой(чтобы сунуть оторопевшим туземцам в фейсы) и палаючей пачкой авизо в лапе(для торгу). Так тамошние лендлорды гнали меня квартал, а потом и вокруг стоянки ссаными тряпками. Еле успел дверь машины захлопнуть и по газам Оказалось, не только я один поверил в скорое метро на Троещину от китайцев
Средняя стоимость однокомнатной в Киеве - 40 куе, средняя стоимость аренды однокомнатной в Киеве - 10 тыс грн... Средняя цена 4-хкомнатной в Киеве - 200 куе Ценный ресурс. Спасибо, посмеялся
Схоже, що статтю готували в друк ще в 2013, до війни. А надрукували в 2018)))) За чотири роки "собака могла подрасти", тобто ціни КРЖН - упасти)))
"Но только раздался звонок, Удрал из вагона щенок. .............. Вдруг видят: стоит у колёс Огромный взъерошенный пёс. Поймали его - и в багаж, Туда, где лежал саквояж. .......... Однако За время пути Собака Могла подрасти!"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 13 бер, 2018 14:52, всього редагувалось 4 разів.
Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...
Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю. Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно. Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
Бойлер - дешевле и надежней.
Лучше угольный на базе буржуйки. А то свет отключат - а ОСББ не готово