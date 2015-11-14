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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 557558559560561562>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:52

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000.
Прайс пустой.


Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.

Блин, за такой пост нужно плюсовать несколько раз
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:воду греть было надо


Ага, мультиварка рулит....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:57

  Чукча2 написав:
  reus написав:Бойлер - дешевле и надежней.


Хозяйка тоже сказала...нет денег.

могу прєдложить спіральний кипятильнік, за 10 мінут вскипячує відро води
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:59

  antey1969 написав:
  reus написав:
  Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...

Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю.
Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно.
Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.

Бойлер - дешевле и надежней.

Лучше угольный на базе буржуйки. А то свет отключат - а ОСББ не готово :wink:

Я серьезно. Дома пользуюсь бойлером, значительно дешевле. Могу себе позволить и централизованную г. в., но зачем платить больше?
А вот в своем загородном доме готов и к отключению даже газа с электричеством.
А не нравится как работает ОСББ - меняйте главу правления.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:00

  hume написав:
  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000.
Прайс пустой.


Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.

Блин, за такой пост нужно плюсовать несколько раз

Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:00

  Vlad442 написав:
  Puente написав:Між хрущобами відстані такі самі - просто висота інша і народу не порівняти ... В радянський час діяв стандарт - між будинками сума висот плюс 10 м . Так і виходило - м 40-50 між 5-поверховими ...

Могу привести пример 30 метров между хрущевками.

Да хер на хрущёвки, при высоте 14 метров очень сложно что то затенить, разве что качели соседнего двора.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:могу прєдложить спіральний кипятильнік, за 10 мінут вскипячує відро води


Спасибо, мне одного захода на мультиварке хватает, в тазик вылил и понеслась...

А не нравится как работает ОСББ - меняйте главу правления.

А мне всё нравится, я к нему претензий не имею, хороший дядька...мы люди скромные, к ссаным тряпкам с детства привыкли, хотя и киевляне.

П.С. В фонд каждый месяц идёт по 16,48 грн. ...на такое бабло не разкудрявишся....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12

  Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Героев Сталинграда...
Прорвало трубу, горячей воды нет.
Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом сказал, что денег нет, когда будут - непонятно.
Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.

уже почти все...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:13

  airmax78 написав:Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше.

Поэтому и сидим окруженные гвном, офигел что творится на Лукьяновке с мафами. Причём мафы выстроили прямой линией перед торговым первым этажём сталинки. Я в шоке. То есть ты выкупил помещение, перевёл в нежелое, платишь налог на землю, налог на прибыль, а тут хопа - сплошной линией выстроили мафы в пяти метрах от твоего помещения.

Так же и с постройкой Эврик/патриотик, прагматики пока зарабатывают, некоторые для себя покупают бютжетное жильё, поэтому такое уг и строится. Я тоже был в Патриотике, офигел, так это ещё комплекс и на половину не запущен. А вообще любителей порассуждать я приглашаю на Урловскую в 19 00 на авто, только Урловская это так, разминка перед полным вводом и заселением Патриотики
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:15

  hume написав:У меня знакомые уложили польскую 60х60 па 300 в Срибну Вежу, вроде ничё.

а как вы пронюхали их позорную тайну?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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