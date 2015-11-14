Додано: Вів 13 бер, 2018 15:13

airmax78 написав: Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше. Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше.

Поэтому и сидим окруженные гвном, офигел что творится на Лукьяновке с мафами. Причём мафы выстроили прямой линией перед торговым первым этажём сталинки. Я в шоке. То есть ты выкупил помещение, перевёл в нежелое, платишь налог на землю, налог на прибыль, а тут хопа - сплошной линией выстроили мафы в пяти метрах от твоего помещения.Так же и с постройкой Эврик/патриотик, прагматики пока зарабатывают, некоторые для себя покупают бютжетное жильё, поэтому такое уг и строится. Я тоже был в Патриотике, офигел, так это ещё комплекс и на половину не запущен. А вообще любителей порассуждать я приглашаю на Урловскую в 19 00 на авто, только Урловская это так, разминка перед полным вводом и заселением Патриотики