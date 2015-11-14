Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000. Прайс пустой.
Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.
могу прєдложить спіральний кипятильнік, за 10 мінут вскипячує відро води
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Оболони, Героев Сталинграда...
Прорвало трубу под домом (орендная хата), горячей воды нет неделю. Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом опустил глаза и сказал, что денег на ремонт нет, когда будут - непонятно. Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
Бойлер - дешевле и надежней.
Лучше угольный на базе буржуйки. А то свет отключат - а ОСББ не готово
Я серьезно. Дома пользуюсь бойлером, значительно дешевле. Могу себе позволить и централизованную г. в., но зачем платить больше? А вот в своем загородном доме готов и к отключению даже газа с электричеством. А не нравится как работает ОСББ - меняйте главу правления.
Vlad442 написав:Аркада в 4 домах в Эврике и а 1 в Патриотике подняла цены на 500-1000. Прайс пустой.
Я бы вам очень советовал приехать в Киев, и посмотреть что такое патриотика. Своими глазами, вживую. Особенно та часть которая возле эпицентра на Позняках. Это лютый пзц. Мне кажется что застройщик откровенно издевается над людьми. Между 25-этажными домами где по 10 квартир на этаже-расстояние по 10-20 метров. Там не то что скорая и пожарные не проедут, там тесно вообще пешком без машины пройти. Я очень хочу чтобы народ одумался и перестал покупать такое говнище, чтоб застройщик полинял на бабло и одумался, и начал строить нормальное с соблюдением всех норм.
Блин, за такой пост нужно плюсовать несколько раз
Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше.
Puente написав:Між хрущобами відстані такі самі - просто висота інша і народу не порівняти ... В радянський час діяв стандарт - між будинками сума висот плюс 10 м . Так і виходило - м 40-50 між 5-поверховими ...
Могу привести пример 30 метров между хрущевками.
Да хер на хрущёвки, при высоте 14 метров очень сложно что то затенить, разве что качели соседнего двора.
Чукча2 написав:Пару слов про ОСББ на Героев Сталинграда... Прорвало трубу, горячей воды нет. Председатель говорит, что надо ждать пока снег сойдёт...потом сказал, что денег нет, когда будут - непонятно. Вот вам и ОСББ, ребята...хотя дом чистый, всё работает.
уже почти все...
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
airmax78 написав:Это все лирика, а Влад - прагматик. Чем плотнее, чем дешевле, чем проще - тем лучше.
Поэтому и сидим окруженные гвном, офигел что творится на Лукьяновке с мафами. Причём мафы выстроили прямой линией перед торговым первым этажём сталинки. Я в шоке. То есть ты выкупил помещение, перевёл в нежелое, платишь налог на землю, налог на прибыль, а тут хопа - сплошной линией выстроили мафы в пяти метрах от твоего помещения.
Так же и с постройкой Эврик/патриотик, прагматики пока зарабатывают, некоторые для себя покупают бютжетное жильё, поэтому такое уг и строится. Я тоже был в Патриотике, офигел, так это ещё комплекс и на половину не запущен. А вообще любителей порассуждать я приглашаю на Урловскую в 19 00 на авто, только Урловская это так, разминка перед полным вводом и заселением Патриотики