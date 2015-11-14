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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 561562563564565>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:13

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.

Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...

Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.
Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:17

  J_P написав:
  Первый написав:Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой.
да и эстетически они мне не нравятся - портят разбалованый мерсом и РТ утонченный вкус.

Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь.
Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку.
Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.

Запас прочности тает на глазах. Там где при растущем ВВП наедятся и выплюнут, при затянувшейся стагнации плюнут и выедут
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:19

  antonivs3 написав:trololo шутки-шутками, а принадлежность КУГС насколько понял вам неизвестна?


в разных проектах по вывеской КГС могут быть разные бенефициары
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:24

  J_P написав:Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь.
Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку.
Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.

Если дедушка в 60м году единолично занимал хоромы- я за него рад и не понимаю, почему столько лет откладывали раскулачивание (знаю пример) и почему тогда в конце-концов решились.
По своим родичам и знакомым поколения родителей (Киев/Москва) не припомню, чтобы кто-то расстраивался переехав из коммуналок Подола, Печерска и Садового кольца в отдельные комфортабельные квартиры хотя бы и с потолками 2.6 заместо 4.20
Если исходить из ваших постов, то лично вы давно наелись и поняли, что до остальных- довольно, чтобы они понимали, что побережье Франции, включая не совсем курортную родину д'артаньяна доступно для населения в количестве что-то около 30см/человека, а поняв это, и сами разберутся, где им жить :roll:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.

Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...

Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.
Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить. :mrgreen:
ДБН не законы физики, их можно и нарушать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:37

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Vlad442 написав:Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...

Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.
Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить. :mrgreen:
ДБН не законы физики, их можно и нарушать

Когда строили хрущёвки не нарушали.
У нас на районе расстояние между хрущами минимум 50 метров.
  Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.

Фейслесс а бумажные обои можно валиком красить? :mrgreen:
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 13 бер, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:37

Faceless тут плюсанул даже апологету злочинной влади на добровольных(?) началах, против правды не попрешь)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:42

  zahar_ написав:
  Жека79 написав:вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую в течении 3 лет коллапс. И бегство семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного...

...сможет бежать
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Фейслесс а бумажные обои можно валиком красить?

Это вообще к Владу - его идея
В принципе покрасить все можно. Вопрос - нужно ли
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:51

  J_P написав:
  Первый написав:Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой.
да и эстетически они мне не нравятся - портят разбалованый мерсом и РТ утонченный вкус.

Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь.
Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку.
Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.

Гы.
1.Ваш дедушка занимал всю квартиру, или у него была комната в коммуналке?
2.Дедушке квартиру дало государство.
3. А Аркада и влад парят фуфел за баснословные деньги.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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