Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.
Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...
Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров. Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой. да и эстетически они мне не нравятся - портят разбалованый мерсом и РТ утонченный вкус.
Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь. Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку. Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.
Запас прочности тает на глазах. Там где при растущем ВВП наедятся и выплюнут, при затянувшейся стагнации плюнут и выедут
J_P написав:Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь. Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку. Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.
Если дедушка в 60м году единолично занимал хоромы- я за него рад и не понимаю, почему столько лет откладывали раскулачивание (знаю пример) и почему тогда в конце-концов решились. По своим родичам и знакомым поколения родителей (Киев/Москва) не припомню, чтобы кто-то расстраивался переехав из коммуналок Подола, Печерска и Садового кольца в отдельные комфортабельные квартиры хотя бы и с потолками 2.6 заместо 4.20 Если исходить из ваших постов, то лично вы давно наелись и поняли, что до остальных- довольно, чтобы они понимали, что побережье Франции, включая не совсем курортную родину д'артаньяна доступно для населения в количестве что-то около 30см/человека, а поняв это, и сами разберутся, где им жить
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.
Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...
Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров. Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить.
ДБН не законы физики, их можно и нарушать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Vlad442 написав:Я не господь бог, чтобы решать за людей, что им нужно. В хрущевках жили окна в окна в 30 метрах...
Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров. Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить.
ДБН не законы физики, их можно и нарушать
Когда строили хрущёвки не нарушали. У нас на районе расстояние между хрущами минимум 50 метров.
Жека79 написав:Какие на*** звёзды??? Я вам говорю приедете и посмотрите застройку за эпицентром. И вы увидите всю красоту этой звёзды. Прогнозирую там в течении 3 лет полнейший коллапс. И бегство оттуда семимильными шагами. Правда не все побегут, а те кто хоть немного думает хоть о каком то комфорте.
Фейслесс а бумажные обои можно валиком красить?
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 13 бер, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Первый написав:Я тоже переживаю за водителей жигулей. От шума глохнут, от неудобных сидений сколиоз и грыжи. запретить жигули по благо их собственников. Ведь мы же с Вами на таких не ездим но за них переживаем. Точь в точь как с Патриотикой. да и эстетически они мне не нравятся - портят разбалованый мерсом и РТ утонченный вкус.
Мне дедушка рассказывал как их переселили в хрущевку из дореволюционного дома. Жах. Зато в стране в три раза снизилась квартирная очередь. Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку. Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.
Гы. 1.Ваш дедушка занимал всю квартиру, или у него была комната в коммуналке? 2.Дедушке квартиру дало государство. 3. А Аркада и влад парят фуфел за баснословные деньги.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.