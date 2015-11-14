Додано: Вів 13 бер, 2018 17:15

Mazay256 вместо однухи с ремонтом от аркады и толкучки на платформе Позняков появляется двуха с горшком, краном гроэ неправильной сборки и б*** с толкучкой на Южном мосту)

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!