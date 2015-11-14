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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:00

  kingkongovets написав:зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)

Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07

  antonivs3 написав:
  J_P написав:Нынешние "патриотики" - это вариант хрущевки с новыми проблемами - отсутствием света в окне и дракой за парковку.
Мы должны этим наестся, чтобы понять, что это не перевариваемо.

Если исходить из ваших постов, то лично вы давно наелись и поняли, что до остальных- довольно, чтобы они понимали, что побережье Франции, включая не совсем курортную родину д'артаньяна доступно для населения в количестве что-то около 30см/человека, а поняв это, и сами разберутся, где им жить :roll:

Не нужно, не огрызайтесь.
Может вашим родственникам и повезло, но моих переселили 7 человек в угловую 3К на пятом этаже. Лучше (по площади комнат) особо не стало. Только малюсенькие туалет с кухней "свои" появились. Летом от жары бабушку скорая забирала. Или ей приходилось сидеть весь день на улице.
Даже в советские времена (!) признавали, что хрущевки - временное решение жилищной проблемы и обещали со временем переселить весь народ в более комфортабельное жилье. Но то такЭ.
Что вас так злит, что я назвал патриотики "не перевариваемыми" и "временным решеним"?? Так это не проблема людей, у которых есть 30К но нет 60К. Это проблема людей, молчаливо соглашающихся с законами, позволяющими делать такую застройку.
П.С. Я не фанат Франции. Дорого. У меня денег хватит только на сельскую Италию ...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:09

  J_P написав:Так это не проблема людей, у которых есть 30К но нет 60К. Это проблема людей, молчаливо соглашающихся с законами, позволяющими делать такую застройку.


Можно подумать, что 60к в отличие от 30к что-то принципиально меняет ;)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:12

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)

Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.

Некоторые жильцы Милютенко 23а после Вашего поста стали подтягиваться с лопатами к месту будущего котлована, а самые прожженные оптимисты даже заказали мебельные фургоны(по лоукост тарифу с доставкой мебели через год).
Автостоянка в недоумении пялится на неожиданную демонстрацию кладоискателей, хороводящую за забором, сторож весело вертит пальцем у виска, но санитаров вызывать пока не спешит - где еще сделаешь такое забавное селфи?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:14

  kingkongovets написав:Ящик Пандоры. Одного законопроекта от КГГА для реновации кварталов с устаревшим жилфондом не хватит

http://m.kievvlast.com.ua/text/yashhik- ... o.facebook

Ох уж этот Кушнир - туфтогонит и не краснеет
Игорь Кушнир - глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой"...

... Немаловажный вопрос, где? Если учесть, что наибольшее количество ветхого жилья в центре города, то вряд ли его жители захотят переселиться в Святошино или на Позняки,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:15

Mazay256 вместо однухи с ремонтом от аркады и толкучки на платформе Позняков появляется двуха с горшком, краном гроэ неправильной сборки и б*** с толкучкой на Южном мосту)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:19

  zahar_ написав:1.Ваш дедушка занимал всю квартиру, или у него была комната в коммуналке?
2.Дедушке квартиру дало государство.
3. А Аркада и влад парят фуфел за баснословные деньги.

1. Ответил выше.
2. Да. Так же как и всем - давало. При этом всем не додавало 80% зарплаты, так как нужны были деньги на ракеты и танки.
Потом появились кооперативы. 80% Русаноки - бывшие кооперативы. 5-6К квартира при зарплате ИТР 15-200 рублей. Но "чешка" и БПС -ки - это был шаг вперед.
3. Не думаю, что Vlad что-то парит. Безумные? Я вам привел з/п в совке и цену на 1К. Сравнивайте, как это было много лет назад.
И учтите факт, что тогда всю Русановку довольно быстро "раскупили"))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:22

  Mazay256 написав:
  J_P написав:Так это не проблема людей, у которых есть 30К но нет 60К. Это проблема людей, молчаливо соглашающихся с законами, позволяющими делать такую застройку.


Можно подумать, что 60к в отличие от 30к что-то принципиально меняет ;)

Как уверяют местные авторитеты за 60К можно легко (!) найти 2-3К на Оболони возле метро с отличным ремонтом....
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:24

J_P с хорошим. ваш уровень притязаний предполагает ремонт за 60тыс. глупо искать его в оболонской панельке, такие варианты случаются, но крайне редко и в таких случаях наивные продавцы надеются помимо стоимости ремонта выручить хотя бы часть стоимости самой панельки
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:31

  antonivs3 написав:J_P с хорошим. ваш уровень притязаний предполагает ремонт за 60тыс. глупо искать его в оболонской панельке, такие варианты случаются, но крайне редко.

Да то у джи-пи нетипичный пример.
Кто хочет 2к с ремонтом в панельке на оболоне покупает за 38 куе "под ремонт" и делает ремонт для себя.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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