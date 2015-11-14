Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:00
Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:07
Не нужно, не огрызайтесь.
Может вашим родственникам и повезло, но моих переселили 7 человек в угловую 3К на пятом этаже. Лучше (по площади комнат) особо не стало. Только малюсенькие туалет с кухней "свои" появились. Летом от жары бабушку скорая забирала. Или ей приходилось сидеть весь день на улице.
Даже в советские времена (!) признавали, что хрущевки - временное решение жилищной проблемы и обещали со временем переселить весь народ в более комфортабельное жилье. Но то такЭ.
Что вас так злит, что я назвал патриотики "не перевариваемыми" и "временным решеним"?? Так это не проблема людей, у которых есть 30К но нет 60К. Это проблема людей, молчаливо соглашающихся с законами, позволяющими делать такую застройку.
П.С. Я не фанат Франции. Дорого. У меня денег хватит только на сельскую Италию ...
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:09
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:12
Некоторые жильцы Милютенко 23а после Вашего поста стали подтягиваться с лопатами к месту будущего котлована, а самые прожженные оптимисты даже заказали мебельные фургоны(по лоукост тарифу с доставкой мебели через год).
Автостоянка в недоумении пялится на неожиданную демонстрацию кладоискателей, хороводящую за забором, сторож весело вертит пальцем у виска, но санитаров вызывать пока не спешит - где еще сделаешь такое забавное селфи?
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:14
Ох уж этот Кушнир - туфтогонит и не краснеет
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:15
Mazay256 вместо однухи с ремонтом от аркады и толкучки на платформе Позняков появляется двуха с горшком, краном гроэ неправильной сборки и б*** с толкучкой на Южном мосту)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:19
1. Ответил выше.
2. Да. Так же как и всем - давало. При этом всем не додавало 80% зарплаты, так как нужны были деньги на ракеты и танки.
Потом появились кооперативы. 80% Русаноки - бывшие кооперативы. 5-6К квартира при зарплате ИТР 15-200 рублей. Но "чешка" и БПС -ки - это был шаг вперед.
3. Не думаю, что Vlad что-то парит. Безумные? Я вам привел з/п в совке и цену на 1К. Сравнивайте, как это было много лет назад.
И учтите факт, что тогда всю Русановку довольно быстро "раскупили"))))
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:22
Как уверяют местные авторитеты за 60К можно легко (!) найти 2-3К на Оболони возле метро с отличным ремонтом....
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:24
J_P с хорошим. ваш уровень притязаний предполагает ремонт за 60тыс. глупо искать его в оболонской панельке, такие варианты случаются, но крайне редко и в таких случаях наивные продавцы надеются помимо стоимости ремонта выручить хотя бы часть стоимости самой панельки
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:31
Да то у джи-пи нетипичный пример.
Кто хочет 2к с ремонтом в панельке на оболоне покупает за 38 куе "под ремонт" и делает ремонт для себя.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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