|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну за 38 это тоже непонятно что-непонятно где, но явно не рядом с метро. это вообще на Оболони или Минский м-в Оболонского р-на? Последняя инфа с полей годичной давности, разд. убитая двушка на первом этаже по Об.пр 5 за 47 (под салун), и такая же на среднем этаже Об.Пр м.Героев днепра в состоянии жилое+горщок церсанит за 44
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36
Вы не правильно оцениваете "мой уровень притязаний". И я не ищу ремонт за 60К в оболонской панельке.
Повторю для тех, кто опоздал к началу сеанса. У меня есть квартира в центре и квартира на Оболони (не монолит, но и не шлак - "спецпроект" от совка). Разница в материалах/наполнении в двух квартирах - почти в два раза.
Сейчас живу в той, что на Оболони. Еще есть вопросы/пожелания? Задавайте. Завтра постараюсь ответить.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36
Решение Киевсовета приняли в октябре 2016
МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017
Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.
Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:41
J_P я прекрасно это понимаю))
вы начали с сетования на то, что за 50-60 тыс не могут ничего приличного найти и тут же заявили про нижний предел для приличных кранов в 250-300 долл. вот тут-то я, возбудившись, начал обыгрывать, вместе с публикой, ваш эталонный евроремонт с ламинатом
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помню по рассказам родителей, что была очередь на квартиру забесплатно и очередь на кооператив. В последней был шанс получить квартиру за 5 лет, а не за 20, но помогать строить, выбивать материалы приходилось членам кооператива, поэтому, если организация строила кооперативный дом, то немалая часть квартир уходила "блатным", иначе без ускорителей он бы строился значительно дольше.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захар дорвался до клавы и понеслось...
Если я приведу на Гугл картах больше одного примера района хрущевок окна в окна в 30 метрах друг от друга, эксперт" съест шляпу?
PS Нашел даже случай в 25 метрах. Гуглите Харьков 23 Августа 42 и дом 44.
Я видел такой вариант косметики в арендной квартире, но я никогда не говорил, что я лично это делал.
Освежить вторичку из-под бабушки покраской старых советских обоев - чем плохой лайфхак? Явно дешевле, чем переклеивать.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 13 бер, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:59
да, или долго, но бесплатно и с ограничениями, или быстрее, но с нужным количеством комнат и за деньги.
родителям с одним ребенком светила только двуха в спальнике, а нужна была треха, потому папа вместо компуторов в родном ВЦ, забив на аспирантуру полетел валить лес на Зею, а потом добывать нефтедоллары в Уренгой. правда треха с окнами на Ботсад закончилась потерей нескольких тыс. деревянных и бессмысленным судебным процессом над примазавшимся к райсовету Бендером, взамен была построена треха на Трое.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 18:07, всього редагувалось 4 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:00
"Аннушка уже разлила масло" - по постройке 2х секций для отселенцев КП Спецжитлофонд провёл торги через Прозорро..
До конца 2020 время есть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:09
Ну дык, само собой.)))
Ситуация устраивает всех. Город делает вид, что борется изо всех сил, стояночники типа не уступают(это в нашей то типа правовой державе )
Все чин по чину, стоянка забита под завязку, по периметру плакат "не отдадим". Земля под нее нарезана официально еще в середине далеких девяностых. Так что по документам у стояночников все в порядке.
На стоянку осенью подали в суд, чтобы признать выделение земли незаконным, но пока рассмотрения дела не было.
Стоянку около рынка Юность оборудовали пару месяцев назад, но никто туда переезжать как бы не торопится. Вот и вся ситуация.
Впрочем, дело не в том. Я спорил с Захаром не о стоянке и не о котловане, а о том, что до конца 20-го года туда расселенцам с Милютенко 23а переселиться не светит. Расчет с моей стороны прост - за три года даже КГС не сдает свои объекты, что уж тут говорить о несчастных расселенцах. До выборов им наобещают с три короба, могут даже что-то там выкопать, а дальше - либо марш на Бортничи, либо в грибковой гостинке доживайте. Стоянка и котлован - это так, добродушный такой троллизм с моей стороны
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:23
Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
реклама
|