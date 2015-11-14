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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566567>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну за 38 это тоже непонятно что-непонятно где, но явно не рядом с метро. это вообще на Оболони или Минский м-в Оболонского р-на? Последняя инфа с полей годичной давности, разд. убитая двушка на первом этаже по Об.пр 5 за 47 (под салун), и такая же на среднем этаже Об.Пр м.Героев днепра в состоянии жилое+горщок церсанит за 44
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36

  antonivs3 написав:J_P с хорошим. ваш уровень притязаний предполагает ремонт за 60тыс. глупо искать его в оболонской панельке, такие варианты случаются, но крайне редко и в таких случаях наивные продавцы надеются помимо стоимости ремонта выручить хотя бы часть стоимости самой панельки

Вы не правильно оцениваете "мой уровень притязаний". И я не ищу ремонт за 60К в оболонской панельке.
Повторю для тех, кто опоздал к началу сеанса. У меня есть квартира в центре и квартира на Оболони (не монолит, но и не шлак - "спецпроект" от совка). Разница в материалах/наполнении в двух квартирах - почти в два раза.
Сейчас живу в той, что на Оболони. Еще есть вопросы/пожелания? Задавайте. Завтра постараюсь ответить.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)

Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.

Решение Киевсовета приняли в октябре 2016
МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017
Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.

Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:41

J_P я прекрасно это понимаю))
вы начали с сетования на то, что за 50-60 тыс не могут ничего приличного найти и тут же заявили про нижний предел для приличных кранов в 250-300 долл. вот тут-то я, возбудившись, начал обыгрывать, вместе с публикой, ваш эталонный евроремонт с ламинатом :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Потом появились кооперативы. 80% Русаноки - бывшие кооперативы. 5-6К квартира при зарплате ИТР 15-200 рублей. Но "чешка" и БПС -ки - это был шаг вперед.
3. Не думаю, что Vlad что-то парит. Безумные? Я вам привел з/п в совке и цену на 1К. Сравнивайте, как это было много лет назад.
И учтите факт, что тогда всю Русановку довольно быстро "раскупили"))))

Помню по рассказам родителей, что была очередь на квартиру забесплатно и очередь на кооператив. В последней был шанс получить квартиру за 5 лет, а не за 20, но помогать строить, выбивать материалы приходилось членам кооператива, поэтому, если организация строила кооперативный дом, то немалая часть квартир уходила "блатным", иначе без ускорителей он бы строился значительно дольше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.

Захар дорвался до клавы и понеслось...
Если я приведу на Гугл картах больше одного примера района хрущевок окна в окна в 30 метрах друг от друга, эксперт" съест шляпу?

PS Нашел даже случай в 25 метрах. Гуглите Харьков 23 Августа 42 и дом 44.
  zahar_ написав:Хотя что ещё можно от него ожидать после его повествований форуму что бумажные обои можно валиком краской покрасить.

Я видел такой вариант косметики в арендной квартире, но я никогда не говорил, что я лично это делал.
Освежить вторичку из-под бабушки покраской старых советских обоев - чем плохой лайфхак? Явно дешевле, чем переклеивать.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 13 бер, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:59

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Потом появились кооперативы. 80% Русаноки - бывшие кооперативы. 5-6К квартира при зарплате ИТР 15-200 рублей. Но "чешка" и БПС -ки - это был шаг вперед.
3. Не думаю, что Vlad что-то парит. Безумные? Я вам привел з/п в совке и цену на 1К. Сравнивайте, как это было много лет назад.
И учтите факт, что тогда всю Русановку довольно быстро "раскупили"))))

Помню по рассказам родителей, что была очередь на квартиру забесплатно и очередь на кооператив. В последней был шанс получить квартиру за 5 лет, а не за 20

да, или долго, но бесплатно и с ограничениями, или быстрее, но с нужным количеством комнат и за деньги.
родителям с одним ребенком светила только двуха в спальнике, а нужна была треха, потому папа вместо компуторов в родном ВЦ, забив на аспирантуру полетел валить лес на Зею, а потом добывать нефтедоллары в Уренгой. правда треха с окнами на Ботсад закончилась потерей нескольких тыс. деревянных и бессмысленным судебным процессом над примазавшимся к райсовету Бендером, взамен была построена треха на Трое.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 18:07, всього редагувалось 4 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:00

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:зы: как там спор захара с антеем по поводу пилотного дома на лесном?)

Стоянку куда хотят переселить стоянку с угла Ш. Алейхема и Милютенко открыли. Объявление на ней написали. Антей жуёт попкорн в неимоверных количествах.

Решение Киевсовета приняли в октябре 2016
МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017
Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.

Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?

"Аннушка уже разлила масло" - по постройке 2х секций для отселенцев КП Спецжитлофонд провёл торги через Прозорро..
До конца 2020 время есть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:09

  Faceless написав:Решение Киевсовета приняли в октябре 2016
МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017
Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.

Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?

Ну дык, само собой.)))
Ситуация устраивает всех. Город делает вид, что борется изо всех сил, стояночники типа не уступают(это в нашей то типа правовой державе :lol: )
Все чин по чину, стоянка забита под завязку, по периметру плакат "не отдадим". Земля под нее нарезана официально еще в середине далеких девяностых. Так что по документам у стояночников все в порядке.
На стоянку осенью подали в суд, чтобы признать выделение земли незаконным, но пока рассмотрения дела не было.
Стоянку около рынка Юность оборудовали пару месяцев назад, но никто туда переезжать как бы не торопится. Вот и вся ситуация.
Впрочем, дело не в том. Я спорил с Захаром не о стоянке и не о котловане, а о том, что до конца 20-го года туда расселенцам с Милютенко 23а переселиться не светит. Расчет с моей стороны прост - за три года даже КГС не сдает свои объекты, что уж тут говорить о несчастных расселенцах. До выборов им наобещают с три короба, могут даже что-то там выкопать, а дальше - либо марш на Бортничи, либо в грибковой гостинке доживайте. Стоянка и котлован - это так, добродушный такой троллизм с моей стороны :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:23

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.

Захар дорвался до клавы и понеслось...
Если я приведу на Гугл картах больше одного примера района хрущевок окна в окна в 30 метрах друг от друга, эксперт" съест шляпу?

Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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