Додано: Вів 13 бер, 2018 18:09

Faceless написав: Решение Киевсовета приняли в октябре 2016

МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017

Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.



Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует? Решение Киевсовета приняли в октябре 2016МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?

Ну дык, само собой.)))Ситуация устраивает всех. Город делает вид, что борется изо всех сил, стояночники типа не уступают(это в нашей то типа правовой державеВсе чин по чину, стоянка забита под завязку, по периметру плакат "не отдадим". Земля под нее нарезана официально еще в середине далеких девяностых. Так что по документам у стояночников все в порядке.На стоянку осенью подали в суд, чтобы признать выделение земли незаконным, но пока рассмотрения дела не было.Стоянку около рынка Юность оборудовали пару месяцев назад, но никто туда переезжать как бы не торопится. Вот и вся ситуация.Впрочем, дело не в том. Я спорил с Захаром не о стоянке и не о котловане, а о том, что до конца 20-го года туда расселенцам с Милютенко 23а переселиться не светит. Расчет с моей стороны прост - за три года даже КГС не сдает свои объекты, что уж тут говорить о несчастных расселенцах. До выборов им наобещают с три короба, могут даже что-то там выкопать, а дальше - либо марш на Бортничи, либо в грибковой гостинке доживайте. Стоянка и котлован - это так, добродушный такой троллизм с моей стороны