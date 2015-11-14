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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 18:34
zahar_ написав: Vlad442 написав: zahar_ написав:
Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.
Захар дорвался до клавы и понеслось...
Если я приведу на Гугл картах больше одного примера района
хрущевок окна в окна в 30 метрах друг от друга, эксперт" съест шляпу?
Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?
Выше приведен пример даже 25 метров. Весь район там застроен хрущами в 30 метрах друг от друга.
Ешьте шляпу.
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Vlad442
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:40
antey1969 написав: Faceless написав:
Решение Киевсовета приняли в октябре 2016
МАФы якобы под стоянку взамен стоянки у Шолом-Алейхема, 5 снесли в октябре 2017
Середина марта 2018 - открыли новую стоянку.
Темпы реально воодушевляют. Я же так понимаю старая стоянка все еще живет и здравствует?
Ну дык, само собой.)))
Ситуация устраивает всех. Город делает вид, что борется изо всех сил, стояночники типа не уступают(это в нашей то типа правовой державе
)
Все чин по чину, стоянка забита под завязку, по периметру плакат "не отдадим". Земля под нее нарезана официально еще в середине далеких девяностых. Так что по документам у стояночников все в порядке.
На стоянку осенью подали в суд, чтобы признать выделение земли незаконным, но пока рассмотрения дела не было.
Стоянку около рынка Юность оборудовали пару месяцев назад, но никто туда переезжать как бы не торопится. Вот и вся ситуация.
Впрочем, дело не в том. Я спорил с Захаром не о стоянке и не о котловане, а о том, что до конца 20-го года туда расселенцам с Милютенко 23а переселиться не светит. Расчет с моей стороны прост - за три года даже КГС не сдает свои объекты, что уж тут говорить о несчастных расселенцах. До выборов им наобещают с три короба, могут даже что-то там выкопать, а дальше - либо марш на Бортничи, либо в грибковой гостинке доживайте. Стоянка и котлован - это так, добродушный такой троллизм с моей стороны
Дык деньги на постройку пилотных секций для переселенцев есть.
С деньгами вон вован поляченко пилотный дом КГС на гмыри на 200 квартир построил за год - от выделения земли до сдачи в эксплуатацию.
Не ну если кооператив не сковырнут с земли до 2020 могут конечно и не управится к концу 2020. Так что вам с кооперативом надо ещё 7 кварталов продержатся и у вас появится шанс.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:49
Vlad442 написав: zahar_ написав: Vlad442 написав:
Захар дорвался до клавы и понеслось...
Если я приведу на Гугл картах больше одного примера района
хрущевок окна в окна в 30 метрах друг от друга, эксперт" съест шляпу?
Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?
Выше приведен пример даже 25 метров. Весь район там застроен хрущами в 30 метрах друг от друга.
Ешьте шляпу.
1. Мы чего с вами поспорили что вы тулите - "Ешьте шляпу".?
2. Мы вели речь о малых расстояниях между домами в нью-хрущах у фуфлыжника Аркада в Киеве на Осокорки 5-8 . Чего вы тулите какое-то фуфло из Харькова да ещё без ссылки. Вы приведёте пример "окна в окна" под прямым углом в киевских хрущах мухлюющий вы наш?
zahar_ написав:
Гы. ДБН 50 метров говорит, а "специалист" влад чешет про 30 метров.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:54
zahar_
Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.
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Viktor
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:57
zahar_ написав:
Дык деньги на постройку пилотных секций для переселенцев есть.
С деньгами вон вован поляченко пилотный дом КГС на гмыри на 200 квартир построил за год - от выделения земли до сдачи в эксплуатацию.
Сколько можно тот пилотный дом уже мучать. Сколько домов после того было реализовано настолько же быстро? Интересно, хоть один пример есть за последние 10 лет? С чего вы решили что этот будут строить невиданными стахановскими темпами? Если только с расчисткой места под новую стоянку от решения киевсовета полтора года прошло и все равно 0 результата.
Как раз наиболее вероятно, что все суды проиграют кооперативу, и на том весь проект сгинет. Либо таки какими-то правдами и неправдами отберут участок, на суды потратят еще минимум год, а может и более, вся сметная документация к тому времени потеряет актуальность, и вероятно вообще понадобится новый тендер. И не факт что он состоится.
Да и вообще, тулить на том месте высотку, даже если как-то решить вопрос со стоянкой, неуместно.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:59
Viktor написав:zahar_
Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.
Вы потрудитесь вникнуть о чём идёт спор - а потом уже приводите примеры: " Там и 25 метров не рекость."
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:04
Faceless написав: zahar_ написав:
Дык деньги на постройку пилотных секций для переселенцев есть.
С деньгами вон вован поляченко пилотный дом КГС на гмыри на 200 квартир построил за год - от выделения земли до сдачи в эксплуатацию.
Сколько можно тот пилотный дом уже мучать. Сколько домов после того было реализовано настолько же быстро? Интересно, хоть один пример есть за последние 10 лет? С чего вы решили что этот будут строить невиданными стахановскими темпами? Если только с расчисткой места под новую стоянку от решения киевсовета полтора года прошло и все равно 0 результата.
Как раз наиболее вероятно, что все суды проиграют кооперативу, и на том весь проект сгинет. Либо таки какими-то правдами и неправдами отберут участок, на суды потратят еще минимум год, а может и более, вся сметная документация к тому времени потеряет актуальность, и вероятно вообще понадобится новый тендер. И не факт что он состоится.
Да и вообще, тулить на том месте высотку, даже если как-то решить вопрос со стоянкой, неуместно.
Насчёт - "Да и вообще, тулить на том месте высотку, даже если как-то решить вопрос со стоянкой, неуместно" - то ДПТ не нарушающий действующий Генплан 2020 фейслесс он и в африке дпт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:07
zahar_ написав: Viktor написав:zahar_
Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.
Вы потрудитесь вникнуть о чём идёт спор - а потом уже приводите примеры: " Там и 25 метров не рекость."
25 м окно в окно между параллельно стоящими домами. Разве не об этом расстоянии спор?
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Viktor
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:08
zahar_ написав:
Дык деньги на постройку пилотных секций для переселенцев есть.
С деньгами вон вован поляченко пилотный дом КГС на гмыри на 200 квартир построил за год - от выделения земли до сдачи в эксплуатацию.
Не ну если кооператив не сковырнут с земли до 2020 могут конечно и не управится к концу 2020. Так что вам с кооперативом надо ещё 7 кварталов продержатся и у вас появится шанс.
Очнитесь, какие деньги? Они есть только на бумаге и никто Вам их не даст начать полноценно осваивать до ноября-декабря. Это же не для СБУ строят.
По поводу "есть деньги"... много выделили на Шулявский путепровод? А он уже даже не на ладан дышит, а рассыпается.
С чего бы это стоянке не продержаться? У нее с землей все законно, а вот решение Киеврады от 2016-го года как раз незаконно. Не могла юридически Киеврада в 2016м отдать по сути чужую землю кому-то там еще, пАтАмуШОтаксрочнАзахАтелАсь. И тендер до решения суда она юридически не имела право проводить.
Нет, в умение нышешних барыг договориться с судами я как раз верю, но вот чтобы они вовремя построили, да еще и отдали квартиры в полном объеме каким-то там левым жителям гостинки - не верю от слова "совсем". На этапе сдачи начнутся такие танцы с бубном и такие финты, что мама не горюй. К тому времени выборы так или иначе завершатся и голота будет никому не нужна.
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 13 бер, 2018 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:08
zahar_ написав:
Насчёт - "Да и вообще, тулить на том месте высотку, даже если как-то решить вопрос со стоянкой, неуместно" - то ДПТ не нарушающий действующий Генплан 2020 фейслесс он и в африке дпт.
Жили бы вы на Шолома 5 или в домах рядом - посмотрел бы я на ваше отношение к этому дэпэтэ.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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