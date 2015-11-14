Пжалуста ,там и 15 метров нету.
И такое добро в том районе со всех сторон.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:40
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:44
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:53
а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:58
щодо Мілютенка.
Якщо замість 5п хруща влупити 9п неохрущ, то 4 поверхи як бонус.
Так що бабло знайдеться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:12
Зато на 20 этаже в окно никто не нассыт, в отличии от квартиры в полуподвала
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:29
Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39
Так, це серйозна перевага
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39
Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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