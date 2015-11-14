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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 565566567568569>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:40

  zahar_ написав: Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?


Пжалуста ,там и 15 метров нету.
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И такое добро в том районе со всех сторон.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:44

Я так понимаю 30 метров. Не соответствует дбн.
Когда сносим? Если чё то Городецкого

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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:53

а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:58

щодо Мілютенка.
Якщо замість 5п хруща влупити 9п неохрущ, то 4 поверхи як бонус.
Так що бабло знайдеться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:12

  flyman написав:а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ

Зато на 20 этаже в окно никто не нассыт, в отличии от квартиры в полуподвала
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:29

  Viktor написав:zahar_

Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.

Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39

  Первый написав:
  flyman написав:а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ

Зато на 20 этаже в окно никто не нассыт, в отличии от квартиры в полуподвала


Так, це серйозна перевага :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39

  hume написав:
  Viktor написав:zahar_

Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.

Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.

Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.


«недостаточная инсоляция» - аргумент, с помощью которого я бесплатно выводил в нежилой фонд квартиры на первых этажах тенистого печерска)
вполне рабочая тема кстати, сэс одобряэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:12

Был сегодня в Рыбальском. Окна на этажах горят. Не буду утверждать, что это уже люди живут, но смотрится уютно.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта. В третьем доме, который поступил в продажу, и внешний и дворовой фасады будут в керамограните (в остальных домах дворовой фасад - мокрый).
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
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