Пжалуста ,там и 15 метров нету.
И такое добро в том районе со всех сторон.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:40
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:44
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:53
а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 13 бер, 2018 19:58
щодо Мілютенка.
Якщо замість 5п хруща влупити 9п неохрущ, то 4 поверхи як бонус.
Так що бабло знайдеться.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:12
Зато на 20 этаже в окно никто не нассыт, в отличии от квартиры в полуподвала
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:29
Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39
Так, це серйозна перевага
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:39
Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 13 бер, 2018 20:57
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«недостаточная инсоляция» - аргумент, с помощью которого я бесплатно выводил в нежилой фонд квартиры на первых этажах тенистого печерска)
вполне рабочая тема кстати, сэс одобряэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:12
Был сегодня в Рыбальском. Окна на этажах горят. Не буду утверждать, что это уже люди живут, но смотрится уютно.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта. В третьем доме, который поступил в продажу, и внешний и дворовой фасады будут в керамограните (в остальных домах дворовой фасад - мокрый).
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
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