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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 566567568569>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:33

  Первый написав:
  hume написав: Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.

Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)

хрущи-то разные, дырки под окна пробивали тоже разные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36

airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До м. Днепр по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С) 8)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 бер, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36

  airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта.
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.

а потом вы привыкните к отсутствию канюли в ПП, и к кранам по 150 евро, и к кахлю по 30 и к текстильному салону в машине. так острие ваше и сотрется (эстетическое)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:37

  airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском.

Макс, надо строго следовать легенде.
Рассказывайте лучше о плитке в Голосеево.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С) 8)
ДО Героев Днепра по течению?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39

  antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С) 8)

неправильно, учите матчасть, навигацию.
до героев днепра против течения качаем руки, помогаем спинакеру. обратно лежим у руля, покуриваем сигару, попиваем аперитиф и лениво поправляем курс и оборки вечернего тувалета Мальвины.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39

  es77 написав:
  airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском.

Макс, надо строго следовать легенде.
Рассказывайте лучше о плитке в Голосеево.

Голосеево - это для жизни здесь и сейчас. А Рыбальский - для светлого счастливого завтра. Не вижу противоречий.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:40

  antonivs3 написав:
  airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта.
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.

а потом вы привыкните к отсутствию канюли в ПП, и к кранам по 150 евро, и к кахлю по 30 и к текстильному салону в машине. так острие ваше и сотрется (эстетическое)

:shock: Как? У Макса стирается эстетическое острие :wink: ?
Брак под угрозой? Мда... тут не до Рыбальского. Дела... :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:41

  antonivs3 написав:
  antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С) 8)

неправильно, учите матчасть, навигацию.
до героев днепра против течения качаем руки, помогаем спинакеру. обратно лежим у руля, покуриваем сигару, попиваем аперитиф и лениво поправляем курс и оборки вечернего тувалета Мальвины.

От перестановки слагаемых...
Эх, все придумано до нас :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:46

Faceless
СПС, исправил :oops:
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 бер, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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