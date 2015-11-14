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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:33
Первый написав: hume написав:
Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.
Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)
хрущи-то разные, дырки под окна пробивали тоже разные.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36
airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До м. Днепр по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С)
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 13 бер, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36
airmax78 написав:
Был сегодня в Рыбальском.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта.
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
а потом вы привыкните к отсутствию канюли в ПП, и к кранам по 150 евро, и к кахлю по 30 и к текстильному салону в машине. так острие ваше и сотрется (эстетическое)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:37
airmax78 написав:
Был сегодня в Рыбальском.
Макс, надо строго следовать легенде.
Рассказывайте лучше о плитке в Голосеево.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:38
antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С)
ДО Героев Днепра по течению?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39
antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С)
неправильно, учите матчасть, навигацию.
до героев днепра против течения качаем руки, помогаем спинакеру. обратно лежим у руля, покуриваем сигару, попиваем аперитиф и лениво поправляем курс и оборки вечернего тувалета Мальвины.
Востаннє редагувалось antonivs3
в Вів 13 бер, 2018 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:39
es77 написав: airmax78 написав:
Был сегодня в Рыбальском.
Макс, надо строго следовать легенде.
Рассказывайте лучше о плитке в Голосеево.
Голосеево - это для жизни здесь и сейчас. А Рыбальский - для светлого счастливого завтра. Не вижу противоречий.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:40
antonivs3 написав: airmax78 написав:
Был сегодня в Рыбальском.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта.
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
а потом вы привыкните к отсутствию канюли в ПП, и к кранам по 150 евро, и к кахлю по 30 и к текстильному салону в машине. так острие ваше и сотрется (эстетическое)
Как? У Макса стирается эстетическое острие
?
Брак под угрозой? Мда... тут не до Рыбальского. Дела...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:41
antonivs3 написав: antey1969 написав:airmax78
Рыбальский - маст хев!
Парковать собственную яхту можно прямо в каналах, главное причал заранее застолбить у застройщика. До Героев Днепра по течению водной глади без утренних пробок. Обратно - парус, заодно можно руки подкачать без всяких там спортзалов.
Красота.
Надо брать (С)
неправильно, учите матчасть, навигацию.
до героев днепра против течения качаем руки, помогаем спинакеру. обратно лежим у руля, покуриваем сигару, попиваем аперитиф и лениво поправляем курс и оборки вечернего тувалета Мальвины.
От перестановки слагаемых...
Эх, все придумано до нас
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Додано: Вів 13 бер, 2018 21:46
Faceless
СПС, исправил
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 13 бер, 2018 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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