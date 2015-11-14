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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 566567568569

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот только не могу понять: что я забыл на Героев Днепра?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:49

  airmax78 написав:Я вот только не могу понять: что я забыл на Героев Днепра?

Там, говорят, самое кошерное место для заточки эстетического острия :lol:
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:56

  es77 написав:
  zahar_ написав: Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?


Пжалуста ,там и 15 метров нету.
Зображення

И такое добро в том районе со всех сторон.

Э..
А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету."?
Тщательнее Вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:По поводу "есть деньги"... много выделили на Шулявский путепровод? А он уже даже не на ладан дышит, а рассыпается.

Деньги есть, проекты есть, не могут никак решиться начать.
Если закрыть путепровод на реконструкцию с модернизацией развязки пол-города станет намертво в пробках. Чешут репу чё делать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:04

  Первый написав:
  flyman написав:а тепер замість хрущів серед зелені та 4х поверхових будинів ставим 20++ поверхові мурашники на голий пісок/асфальт і насолоджуємся ДПТ

Зато на 20 этаже в окно никто не нассыт, в отличии от квартиры в полуподвала

Не факт.
С 21го могут в принципе если постараются :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету."?Тщательнее Вам надо тщательнее.

Хперт не может тыцнуть в первьюшку?
ах да, точно не итишнег...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:09

  airmax78 написав:Я вот только не могу понять: что я забыл на Героев Днепра?

там сесть можно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:10

  airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском. Окна на этажах горят. Не буду утверждать, что это уже люди живут, но смотрится уютно.
В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта. В третьем доме, который поступил в продажу, и внешний и дворовой фасады будут в керамограните (в остальных домах дворовой фасад - мокрый).
Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее.
PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.

Ага, значит и Вам уже слышно
Ну чё так..33 кгрн и ещё привыкнуть надо. Мне оч нравится Рыбальский, но весь комплекс. Не нравятся сроки строительства, которые в последнее время стали вообще удручающие и вероятность досрочного завершения на существующем куске.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Мне оч нравится Рыбальский

Логистика в данной локации не смущает?
Это как минимум...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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