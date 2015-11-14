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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот только не могу понять: что я забыл на Героев Днепра?
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:49
Там, говорят, самое кошерное место для заточки эстетического острия
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 13 бер, 2018 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:56
Э..
А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету."?
Тщательнее Вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Деньги есть, проекты есть, не могут никак решиться начать.
Если закрыть путепровод на реконструкцию с модернизацией развязки пол-города станет намертво в пробках. Чешут репу чё делать...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:04
Не факт.
С 21го могут в принципе если постараются
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хперт не может тыцнуть в первьюшку?
ах да, точно не итишнег...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:09
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:10
Ага, значит и Вам уже слышно
Ну чё так..33 кгрн и ещё привыкнуть надо. Мне оч нравится Рыбальский, но весь комплекс. Не нравятся сроки строительства, которые в последнее время стали вообще удручающие и вероятность досрочного завершения на существующем куске.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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