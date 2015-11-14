Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zahar_ написав: Гы. Вы расстояние "окна в окна" в 30 метров приведёте под прямым углом мухлюющий вы наш? Или наискозь от стены дома до стены дома?
Пжалуста ,там и 15 метров нету.
И такое добро в том районе со всех сторон.
Э.. А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету."? Тщательнее Вам надо тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском. Окна на этажах горят. Не буду утверждать, что это уже люди живут, но смотрится уютно. В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта. В третьем доме, который поступил в продажу, и внешний и дворовой фасады будут в керамограните (в остальных домах дворовой фасад - мокрый). Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее. PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
Ага, значит и Вам уже слышно Ну чё так..33 кгрн и ещё привыкнуть надо. Мне оч нравится Рыбальский, но весь комплекс. Не нравятся сроки строительства, которые в последнее время стали вообще удручающие и вероятность досрочного завершения на существующем куске.
airmax78 написав:Был сегодня в Рыбальском. Окна на этажах горят. Не буду утверждать, что это уже люди живут, но смотрится уютно. В ОП божатся, что центральная часть канала уже вырыта. В третьем доме, который поступил в продажу, и внешний и дворовой фасады будут в керамограните (в остальных домах дворовой фасад - мокрый). Ценник 33к грн. за метр. ИМХО, ПП2 сейчас интереснее. PS Вышел из ОП и, о ужОс, по мосту шел состав... Конечно, слышно. НО. Думаю можно привыкнуть.
Ага, значит и Вам уже слышно Ну чё так..33 кгрн и ещё привыкнуть надо. Мне оч нравится Рыбальский, но весь комплекс. Не нравятся сроки строительства, которые в последнее время стали вообще удручающие и вероятность досрочного завершения на существующем куске.
Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.