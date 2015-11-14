Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Київ увійшов в трійку європейських міст майбутнього з точки зору рентабельності
Мер Києва Віталій Кличко отримав у Каннах нагороду, присуджену Києву в номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки зору рентабельності», де українська столиця увійшла в трійку лідерів. Також Київ відзначили в десятці найкращих європейських міст майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій, повідомляє прес-служба столичного голови. Ці нагороди Київ отримав у конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019». Церемонія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.
ИМХО проект интересный для того кто работает удаленно из дома. Но вот что делать с мостом непонятно. Это ведь не фанерный завод...
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airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении
Логистика в данной локации не смущает? Это как минимум...
Мне оч нравится сама концепция комплекса (всего, от нынешнего котлована и до залива и Ленинской кузни). В цене, к сожалению, не заложен риск за преждевременную остановку на девяти домах (в лучшем случае).
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении
Это правда. Они не слышат своих потенциальных инвестров.