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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:28

Київ увійшов в трійку європейських міст майбутнього з точки зору рентабельності
Мер Києва Віталій Кличко отримав у Каннах нагороду, присуджену Києву в номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки зору рентабельності», де українська столиця увійшла в трійку лідерів. Також Київ відзначили в десятці найкращих європейських міст майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій, повідомляє прес-служба столичного голови. Ці нагороди Київ отримав у конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019». Церемонія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

https://1news.com.ua/ukraine/kiyiv-uviy ... nosti.html
Ну ШО обвалишки, не вижу ваших тапочек. :D
Востаннє редагувалось reus в Вів 13 бер, 2018 22:33, всього редагувалось 2 разів.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:31

  airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.

Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:33

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.

Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.

ИМХО проект интересный для того кто работает удаленно из дома.
Но вот что делать с мостом непонятно. Это ведь не фанерный завод...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:34

  airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.

Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:41

  Прохожий написав:
  hume написав:Мне оч нравится Рыбальский

Логистика в данной локации не смущает?
Это как минимум...

Мне оч нравится сама концепция комплекса (всего, от нынешнего котлована и до залива и Ленинской кузни). В цене, к сожалению, не заложен риск за преждевременную остановку на девяти домах (в лучшем случае).
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:48

  hume написав:
  airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.

Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении

Это правда. Они не слышат своих потенциальных инвестров.
airmax78
 
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