Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Київ увійшов в трійку європейських міст майбутнього з точки зору рентабельності
Мер Києва Віталій Кличко отримав у Каннах нагороду, присуджену Києву в номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки зору рентабельності», де українська столиця увійшла в трійку лідерів. Також Київ відзначили в десятці найкращих європейських міст майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій, повідомляє прес-служба столичного голови. Ці нагороди Київ отримав у конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine «Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019». Церемонія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Задержка по срокам была легко прогнозируемой. Ну не могли они сколько квадратов распродать по 33 за год. Проект интересный, но на любителя.
ИМХО проект интересный для того кто работает удаленно из дома. Но вот что делать с мостом непонятно. Это ведь не фанерный завод...
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airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении
Логистика в данной локации не смущает? Это как минимум...
Мне оч нравится сама концепция комплекса (всего, от нынешнего котлована и до залива и Ленинской кузни). В цене, к сожалению, не заложен риск за преждевременную остановку на девяти домах (в лучшем случае).
airmax78 написав:Сроки теперь плавающие - это да. Жаль конечно. Если бы они первые два дома закончили к осени 2017го, как обещали, проект получил бы кучу новых инвесторов. А сейчас им за каждого приходится сражаться. Ценник пока держат, но предлагают беспроцентную рассрочку в гривне. Думаю не за горами акции со скидками.
Всё нужно предлагать вовремя. В то время когда я там был мне предлагали рассрочку с привязкой к доллару, ещё и с процентами, если я не ошибаюсь. В то время когда Рыбальский разродится на акции по цене другие застройщики ещё что нибуть придумают. Рыбальский сейчас в самомм нефартовом положении
Это правда. Они не слышат своих потенциальных инвестров.
Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.
Вы потрудитесь вникнуть о чём идёт спор - а потом уже приводите примеры: " Там и 25 метров не рекость."
25 м окно в окно между параллельно стоящими домами. Разве не об этом расстоянии спор?
Идёт спор что в Киеве нет расстояние 30 метров между фронтальными стенами хрущёвок "окно в окно" под прямым углом. Там по ДБН расстояние минимум 50 метров. И для уюта двора и природного освещения квартир 50 метров между 5 хрущиками лучше чем 60-70 метров в новостройных бетонных монстрах.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Влад прав. Хрущи в большинстве своем строились на 30-метровом расстоянии. Гуглмэпс не даст соврать. Можете измерить расстояние в мекке хрущей Туполева 16 а-е. Там и 25 метров не рекость.
Тут вопрос в затенении. Очень тяжело лишить соседний дом солнца при высоте хруща на расстоянии 26 метров.
Бойницы вместо окон в хруще не есть эталоном по инсоляции:-)
"Бойницы вместо окон в хруще" на средних этажах на растоянии 50 метров между фронтальными стенами домов порой для для инсолции чем "панорамные окна" на нижних этажах 25 этажных бетонных монстров с растоянием 60-70 метров между фронтальными стенами домов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету."?Тщательнее Вам надо тщательнее.
Хперт не может тыцнуть в первьюшку? ах да, точно не итишнег...
Ну вы прохожий как малое дитя - я ж известный ай-ти специалист:) и покруче фейслеса:) И свой вопрос я задал ес77 послетого как просмотрел фото целиком. Для Вас как "не итишнег" даже уменьшил его размер
И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.