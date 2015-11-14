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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:24
Чому замовкли фейслесарі? Перестали вкидати фейки про ЗП і рівень життя пересічного? Може, швидкість демографічного відтоку вплинула на світогляд цих барижних "інтелектуалів"?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:44
Это что - вон гляньте. Жесть.
Так шо влад с Аркада это простА бАльшевики момументалисты с их "просторными дворами" в ЖК Патриотика
Спешил фейслес пруф
Киев - мой любимый город
14 год ·
Красивый подольский дворик
Андреевский спуск, 2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:52
Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом"
за $ 1800 в месяц
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:59
Так это уже сдали или только просят?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:09
Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.
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