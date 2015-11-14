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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:24

Чому замовкли фейслесарі? Перестали вкидати фейки про ЗП і рівень життя пересічного? Може, швидкість демографічного відтоку вплинула на світогляд цих барижних "інтелектуалів"?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:44

  Первый написав:Я так понимаю 30 метров. Не соответствует дбн.
Когда сносим? Если чё то Городецкого

Зображення

Это что - вон гляньте. Жесть. :wink:

Зображення
Так шо влад с Аркада это простА бАльшевики момументалисты с их "просторными дворами" в ЖК Патриотика :mrgreen:
Спешил фейслес пруф https://www.facebook.com/citykiev/posts/923452001163100
Киев - мой любимый город
14 год ·
Красивый подольский дворик
Андреевский спуск, 2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:52

Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:59

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Так это уже сдали или только просят?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:09

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.
airmax78
 
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