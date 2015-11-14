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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 569570571572573>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:44

  Первый написав:Я так понимаю 30 метров. Не соответствует дбн.
Когда сносим? Если чё то Городецкого

Зображення

Это что - вон гляньте. Жесть. :wink:

Зображення
Так шо влад с Аркада это простА бАльшевики момументалисты с их "просторными дворами" в ЖК Патриотика :mrgreen:
Спешил фейслес пруф https://www.facebook.com/citykiev/posts/923452001163100
Киев - мой любимый город
14 год ·
Красивый подольский дворик
Андреевский спуск, 2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:52

Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:59

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Так это уже сдали или только просят?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:09

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:48

Эх жаль Антея видать на "процедуры" забрали.
Може когда вернётся сможет прочитать очередной загон аленей в бетон Аркада от "эксперта" Влад
  Vlad442 написав:У меня просить за однушку дороже 8 фантазии не хватит.
Давайте посчитаем. Сейчас в Эврике продают за 35 в доме, в который летом можно заселять арендаторов (объявление номер 502447846). Пусть, когда дом заселен, считаем цену 36-37. Плюс 4-5 вложить. Примерно 41. Плановая рентабельность 7% дает желаемый уровень аренды 6300. Все, что выше, это сверхприбыли.

Видать Акада лапу сосёт с продажами вот влад за долю малую для барыг и старается на финансовом форуме мечтая среди финансистов выцепить парочку лошков для впаривания им бетона аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:49

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.

Есть такой гриб - отсосиновик называется.
17 арендных плат и треха в клубном доме через дорогу!!!
Комментарии просто оборжака.
47 косарей за комфорт таун...
15-20 минут до центра. Зачем, Если за такие деньги можно в центре?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 14 бер, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:56

  zahar_ написав:]
И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?

Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ?
Для тщательного понимания матчасти:

Зображення

Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х.
Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ?
И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ?
Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?

Тщательнее вам надо, тщательнее.
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.

Есть такой гриб - отсосиновик называется.
17 арендных плат и треха в клубном доме через дорогу!!!

Таки да.
Стройные ряды клубных домов в ЖК Тампере, ЖК Вифлиемский, ЖК Мирской по цене дадут крупную фору объектам в КТ
Вон даже рейтерс рекламирует выже названые ЖК клубных домов. :wink:
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ не вижу коментов по поводу 28 000 квартир в 2017 против 21000 квартир в 2016 году.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:09

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.


Хотеть не вредно. Ценник на 2 поделить и можно пробовать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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