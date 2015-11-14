Это что - вон гляньте. Жесть.
Так шо влад с Аркада это простА бАльшевики момументалисты с их "просторными дворами" в ЖК Патриотика
Спешил фейслес пруф
Киев - мой любимый город
14 год ·
Красивый подольский дворик
Андреевский спуск, 2
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:44
Это что - вон гляньте. Жесть.
Так шо влад с Аркада это простА бАльшевики момументалисты с их "просторными дворами" в ЖК Патриотика
Спешил фейслес пруф
Киев - мой любимый город
14 год ·
Красивый подольский дворик
Андреевский спуск, 2
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:52
Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом"
за $ 1800 в месяц
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:59
Так это уже сдали или только просят?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:09
Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:48
Эх жаль Антея видать на "процедуры" забрали.
Може когда вернётся сможет прочитать очередной загон аленей в бетон Аркада от "эксперта" Влад
Видать Акада лапу сосёт с продажами вот влад за долю малую для барыг и старается на финансовом форуме мечтая среди финансистов выцепить парочку лошков для впаривания им бетона аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:49
Есть такой гриб - отсосиновик называется.
17 арендных плат и треха в клубном доме через дорогу!!!
Комментарии просто оборжака.
47 косарей за комфорт таун...
15-20 минут до центра. Зачем, Если за такие деньги можно в центре?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 14 бер, 2018 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:56
Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ?
Для тщательного понимания матчасти:
Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х.
Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ?
И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ?
Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:58
Таки да.
Стройные ряды клубных домов в ЖК Тампере, ЖК Вифлиемский, ЖК Мирской по цене дадут крупную фору объектам в КТ
Вон даже рейтерс рекламирует выже названые ЖК клубных домов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Народ не вижу коментов по поводу 28 000 квартир в 2017 против 21000 квартир в 2016 году.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:09
Хотеть не вредно. Ценник на 2 поделить и можно пробовать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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