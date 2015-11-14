Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Классический пример несоответсвия ремонта квартире. А вот в квартире в РТ или ДХ такой ремонт смотрелся бы органично и улетела бы в аренду возможно за более высокий прайс.
Я не могу понять с чем же это связано. Может делали для себя, но пришлось сдавать. Но если делали для себя с таким размахом, то почему купили такое откровенное гвно как КТ (месторасположение)
В общем резюмирую следущее, те места где строит КАН свои комплексы, заворачивая их в красивую обёртку и предлагая некую модную архитектурную среду со всей инфраструктурой и променадом, остальные комплексы поблизости будут проигрывать по арендным ставкам.
zahar_ написав:] И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?
Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ? Для тщательного понимания матчасти:
Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х. Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ? И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ? Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Вот это дело. Только 1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы. 2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
hume написав:Я не могу понять с чем же это связано. Может делали для себя, но пришлось сдавать. Но если делали для себя с таким размахом, то почему купили такое откровенное гвно как КТ (месторасположение)
Скорее всего. Там ремонт дороже квартиры стоит.
Маркетологи КАНа красавчики, они продают не квартиры а мечту(статус).
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zahar_ написав:] И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?
Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ? Для тщательного понимания матчасти:
Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х. Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ? И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ? Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Вот это дело. Только 1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы. 2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?
3. Если дом-хрущик расположен реально на растоянии 15-20 м вторец соседнему (торцевая стена одного дома расположена под прямым углом к части фасадной стены второго дома) , то окон в торцевой стене дома НЕ БУДЕТ. ДБН запрещает. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.