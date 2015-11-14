RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 570571572573>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:09

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.

Совершили налёт на Софи декор

А вообще иногда смотрю ремонты разные и КТ мелькает очень часто в разделе дизайнерских ремонтов. Место престижное
КТ
https://hqroom.ru/kvartyra-molodogo-svo ... lmena.html

КТ
https://hqroom.ru/trekhurovnevyi-pentkhaus-v-kyeve.html
hume
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 27.12.12
Подякував: 314 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.

Классический пример несоответсвия ремонта квартире.
А вот в квартире в РТ или ДХ такой ремонт смотрелся бы органично и улетела бы в аренду возможно за более высокий прайс.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9312
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:17

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Оборжака. Хозяева квартиры ограбили мебельный салон.

Классический пример несоответсвия ремонта квартире.
А вот в квартире в РТ или ДХ такой ремонт смотрелся бы органично и улетела бы в аренду возможно за более высокий прайс.

Я не могу понять с чем же это связано. Может делали для себя, но пришлось сдавать. Но если делали для себя с таким размахом, то почему купили такое откровенное гвно как КТ (месторасположение)

В общем резюмирую следущее, те места где строит КАН свои комплексы, заворачивая их в красивую обёртку и предлагая некую модную архитектурную среду со всей инфраструктурой и променадом, остальные комплексы поблизости будут проигрывать по арендным ставкам.
hume
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 27.12.12
Подякував: 314 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19

  es77 написав:
  zahar_ написав:]
И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?

Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ?
Для тщательного понимания матчасти:

Зображення

Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х.
Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ?
И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ?
Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?

Тщательнее вам надо, тщательнее.

Вот это дело. Только
1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы.
2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22273
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:19

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751

Консоль из коридора - 18 кгрн, чуть менее стоимости метра в КТ
http://sophie-decor.com.ua/ru/furniture ... 0350860mm/
hume
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 27.12.12
Подякував: 314 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я не могу понять с чем же это связано. Может делали для себя, но пришлось сдавать. Но если делали для себя с таким размахом, то почему купили такое откровенное гвно как КТ (месторасположение)

Скорее всего.
Там ремонт дороже квартиры стоит.

Маркетологи КАНа красавчики, они продают не квартиры а мечту(статус).
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9312
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:26

  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751


Такого дигайнера надо пи..дить палками пока не поумнеет )))

Хозяева мега лохи, ремонт местами мага отстой. Ценник за аренду делить пополам.
Востаннє редагувалось Alex6 в Сер 14 бер, 2018 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Alex6
 
Повідомлень: 287
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:29

  Alex6 написав:
  Xenon написав:Аренда 3к кв. в Комфорт-Тауне с модной сантехникой и "евроремонтом" :)
за $ 1800 в месяц :)
https://www.facebook.com/Lexau.estate/p ... 4060152751


Такого дигайнера надо пи..дить палками поне поумнеет )))

Хозяева мега лохи, ремонт местами мага отстой. Ценник за аренду делить пополам.


То відрижка довоєнної епохи, коли грошей було валом, і населення більше.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18521
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1999 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:32

  Frant написав:Балаболи балаболять, собаки гавкають, а пан їде! Тобто Кржн знецінюється далі.



Тем временем только за последние 2 месяца эконом новострой вырос на 20% на этапе строительства !!!

Застройщики на 10% подняли гривневые цены и на 10% отыграл курс. Итого прайсовая цена только с нового года выросла на 20% в реальной валюте.
Alex6
 
Повідомлень: 287
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:33

  zahar_ написав:
  es77 написав:
  zahar_ написав:]
И повторяю вопрос - "А где там фронтальная стена следующего дома до которой под прямым углом "и 15 метров нету.""?

Дом справа стоит торцом. Только в том торце точно такие-же окна с точно такими-же людьми.Когда вы вместо голубого неба любуетесь чужими панталонами, вам случайно не все равно, это торец или фасад ?
Для тщательного понимания матчасти:

Зображення

Все дома на картинке построены в советское время, все кроме двух -хрущи конца 60-х годов. Два дома - улучшенные кирпичные хрущи начала 80-х.
Масштабная линейка сохранена в правом нижнем углу. Думаю без труда определите расстояния между домами. Или там тоже не фасад и не по прямой ?
И что там с ГОСТ-ми и ДБН-ми ?
Оказывается шаромыги берут свое начало с времен Никиты Сергеевича ?

Тщательнее вам надо, тщательнее.

Вот это дело. Только
1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы.
2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?

3. Если дом-хрущик расположен реально на растоянии 15-20 м вторец соседнему (торцевая стена одного дома расположена под прямым углом к части фасадной стены второго дома) , то окон в торцевой стене дома НЕ БУДЕТ. ДБН запрещает.
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22273
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 570571572573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sailed, V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1016, 1017, 1018
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10179 1873927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 22:10
Прохожий
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54479)
14.03.2018 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.