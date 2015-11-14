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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 570571572573

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:33

  zahar_ написав:1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы.
2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?


Это не Киев. Но у нас вроде-бы нету и не было ГОСТ-в отдельно киевских и броварских ?
Дом 45/2 -обычный кирпичный хрущ где-то 69-70 года.
Дом 47 -кирпичная пятиэтажка где-то 85 года постройки. Я такие называю "улучшенный хрущ" -внешне он почти такой-же только лучше планировка. Кухни уже по 8 м2 и т.п.
Дом левее -панельный хрущ начала 70-х
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:35

  Alex6 написав:Тем временем только за последние 2 месяца эконом новострой вырос на 20% на этапе строительства !!!

Давайте не будемо роздивлятись процес дорожчання "повітря над котлованом")))
Це непристойно, сер)))

Порівнюйте ціну подібних об,єктів за останні 5-10 років, тоді побачите тенденції.

  Alex6 написав:Застройщики на 10% подняли гривневые цены и на 10% отыграл курс. Итого прайсовая цена только с нового года выросла на 20% в реальной валюте.

"Вторинка" далі дешевшає))) :wink:
До речі, все більше пропозицій квартир викидається на ринок.

Через 1-2 роки картинка стане однозначною:
  Frant написав:Маховик перевиробництва розкручується на всю силу!

Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно! :D :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43

  zahar_ написав:3. Если дом-хрущик расположен реально на растоянии 15-20 м вторец соседнему (торцевая стена одного дома расположена под прямым углом к части фасадной стены второго дома) , то окон в торцевой стене дома НЕ БУДЕТ. ДБН запрещает.

Видишь суслика ?
А он есть.

Зображення

Тот-же дом, вид с немного другого ракурса.
Расстояние между домами легко вычисляется исходя из высоту хруща в 15 м.

Так шо там с матчастью ? :mrgreen:
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:47

Трохи роздумів "про багатство пересічних": http://uainfo.org/blognews/1521011699-- ... mira-.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:49

  es77 написав:
  zahar_ написав:1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы.
2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?


Это не Киев. Но у нас вроде-бы нету и не было ГОСТ-в отдельно киевских и броварских ?
Дом 45/2 -обычный кирпичный хрущ где-то 69-70 года.
Дом 47 -кирпичная пятиэтажка где-то 85 года постройки. Я такие называю "улучшенный хрущ" -внешне он почти такой-же только лучше планировка. Кухни уже по 8 м2 и т.п.
Дом левее -панельный хрущ начала 70-х

И вы хотите сказать что растояние между фасадными стенами домов 45/2 меньше 50 метров? Может дам с линейкой чего не в порядке?
У нас в Киеве, к примеру, в ЖК Вифлиемский растояния между фасадными стенами панельных хрущиков 50 и более метров. Лично мерял, а не линейкой по гуглу.
Хрущики построены в 60-70 годах 20 века.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:54

Не надоело еще сантиметры между домами обсуждать? Два дня флуда на ветке :roll:
antey1969
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