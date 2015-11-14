Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы. 2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?
Это не Киев. Но у нас вроде-бы нету и не было ГОСТ-в отдельно киевских и броварских ? Дом 45/2 -обычный кирпичный хрущ где-то 69-70 года. Дом 47 -кирпичная пятиэтажка где-то 85 года постройки. Я такие называю "улучшенный хрущ" -внешне он почти такой-же только лучше планировка. Кухни уже по 8 м2 и т.п. Дом левее -панельный хрущ начала 70-х
zahar_ написав:3. Если дом-хрущик расположен реально на растоянии 15-20 м вторец соседнему (торцевая стена одного дома расположена под прямым углом к части фасадной стены второго дома) , то окон в торцевой стене дома НЕ БУДЕТ. ДБН запрещает.
Видишь суслика ? А он есть.
Тот-же дом, вид с немного другого ракурса. Расстояние между домами легко вычисляется исходя из высоту хруща в 15 м.
zahar_ написав:1.Что-то https://municipal.kiev.ua/kiev/ ул Чкалова показывает только в Броварах. Какое нынешнее название улицы. 2. Дома 45/2 47 и за ним хрущики?
Это не Киев. Но у нас вроде-бы нету и не было ГОСТ-в отдельно киевских и броварских ? Дом 45/2 -обычный кирпичный хрущ где-то 69-70 года. Дом 47 -кирпичная пятиэтажка где-то 85 года постройки. Я такие называю "улучшенный хрущ" -внешне он почти такой-же только лучше планировка. Кухни уже по 8 м2 и т.п. Дом левее -панельный хрущ начала 70-х
И вы хотите сказать что растояние между фасадными стенами домов 45/2 меньше 50 метров? Может дам с линейкой чего не в порядке? У нас в Киеве, к примеру, в ЖК Вифлиемский растояния между фасадными стенами панельных хрущиков 50 и более метров. Лично мерял, а не линейкой по гуглу. Хрущики построены в 60-70 годах 20 века.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:3. Если дом-хрущик расположен реально на растоянии 15-20 м вторец соседнему (торцевая стена одного дома расположена под прямым углом к части фасадной стены второго дома) , то окон в торцевой стене дома НЕ БУДЕТ. ДБН запрещает.
Видишь суслика ? А он есть.
Тот-же дом, вид с немного другого ракурса. Расстояние между домами легко вычисляется исходя из высоту хруща в 15 м.
Так шо там с матчастью ?
Матчасть говорит что торцевая стена дома облицованого плиткой не расположена под прямым углом к фасадной стене просто кирпичной пятиэтажке. Выложите схему домов как домов на Чкалова и увидите.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.