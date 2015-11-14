RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:48

  richbitch написав:Как понять, что вы средний класс?

Если кратко, средний класс это не класс, а временное состояние, которое человек проходит либо по пути снизу вверху, либо сверху вниз.
В классическом понимании средний класс это домохозяйства с ежемесячным стабильным доходом не менее 2500 долларов на человека, имеющие собственное жилье, автомобиль на каждого взрослого члена семьи и не испытывающим нужды в базовых потребностях. Переводя на украинские реалии киевской жизни это семья из 2 взрослых и 3 детей с месячным доходом не менее 200 тысяч гривен на семью. Только от таких сумм начинается реальная способность семьи обеспечивать себя всем необходимым, включая платную медицину, образование детям, поддержку стареющих родственников и т.д.

Нюанс заключен в том, что 100-200 тысяч в месяц на взрослого - это очень специфичная прослойка. Это либо
- владельцы малого бизнеса, с месячной выручкой 1-2 миллиона гривен, который при любом неожиданном внешнем воздействии схлопывается
- средний и топ-менеджмент крупных компаний, живущий в постоянной борьбе за ограниченное число мест, в реалиях сокращений, кризисов и политических интриг
- чиновники среднего и высшего звена, живущего как топы, но при этом имеющие еще меньше реальных навыков
В целом, ни одну из этих категорий нельзя назвать стабильным способом заработка - никто из них не может прогнозировать свои доходы даже на год вперед.
Именно этот средний класс, однажды хлебнув относительно сытой жизни, является той самой парой процентов которая активно недовольна властью. Проблема лишь в том, что их неустойчивое положение и напряженная жизнь обусловлена их промежуточным статусом в пищевой цепочке капитала и социальных отношений. В состоянии среднего класса невозможно прожить стабильно даже 10 лет - ты или должен найти способ стать богатым, или снова вернешься в бедность со страхом потерять работу, потому что нет никаких накоплений кроме дешевеющей недвиги.


По-моему, вполне интересная точка зрения. Учитывая, что считаем покупателей недвижимости в Киеве - средним классом, то понятно почему только появляются деньги - сразу покупается квартира. От неуверенности в завтрашнем дне.

Средний класс - это временное состояние :)

є хрущік і стабільний середній дохід - і вуаля, уже середній клас (середній бо по середині, а не 200 000 грн. доходу в рік).
Маючи 200 000 грн. в рік, тре уже думати про еміграцію, хоча би в Польщу, щоб не думати про нестабільність і тимчасовий стан.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13601
З нами з: 09.03.14
Подякував: 795 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:00

  flyman написав:є хрущік і стабільний середній дохід - і вуаля, уже середній клас (середній бо по середині, а не 200 000 грн. доходу в рік).
Маючи 200 000 грн. в рік, тре уже думати про еміграцію, хоча би в Польщу, щоб не думати про нестабільність і тимчасовий стан.

Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай
hume
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 27.12.12
Подякував: 314 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:21

  hume написав:Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай

Кто как думает, сколько людей с таким доходом в Украине ?
Айтишнеги уже выпадают , 8к$ в месяц имеют считанные единицы.
Интересно, хоть тысяч сто на всю страну наберется ?
И что это за "средний" класс, имеющий численность 0,3% от населения ?
Получается у нас 0,1% -элита.
0,3% - средний класс.
и 99,94 - нищие ?

Я правильно понял авторов того опуса ?
es77
 
Повідомлень: 744
З нами з: 06.12.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 571572573574
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Aps і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1016, 1017, 1018
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10179 1873987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 22:10
Прохожий
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.