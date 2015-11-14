Если кратко, средний класс это не класс, а временное состояние, которое человек проходит либо по пути снизу вверху, либо сверху вниз.

В классическом понимании средний класс это домохозяйства с ежемесячным стабильным доходом не менее 2500 долларов на человека, имеющие собственное жилье, автомобиль на каждого взрослого члена семьи и не испытывающим нужды в базовых потребностях. Переводя на украинские реалии киевской жизни это семья из 2 взрослых и 3 детей с месячным доходом не менее 200 тысяч гривен на семью. Только от таких сумм начинается реальная способность семьи обеспечивать себя всем необходимым, включая платную медицину, образование детям, поддержку стареющих родственников и т.д.



Нюанс заключен в том, что 100-200 тысяч в месяц на взрослого - это очень специфичная прослойка. Это либо

- владельцы малого бизнеса, с месячной выручкой 1-2 миллиона гривен, который при любом неожиданном внешнем воздействии схлопывается

- средний и топ-менеджмент крупных компаний, живущий в постоянной борьбе за ограниченное число мест, в реалиях сокращений, кризисов и политических интриг

- чиновники среднего и высшего звена, живущего как топы, но при этом имеющие еще меньше реальных навыков

В целом, ни одну из этих категорий нельзя назвать стабильным способом заработка - никто из них не может прогнозировать свои доходы даже на год вперед.

Именно этот средний класс, однажды хлебнув относительно сытой жизни, является той самой парой процентов которая активно недовольна властью. Проблема лишь в том, что их неустойчивое положение и напряженная жизнь обусловлена их промежуточным статусом в пищевой цепочке капитала и социальных отношений. В состоянии среднего класса невозможно прожить стабильно даже 10 лет - ты или должен найти способ стать богатым, или снова вернешься в бедность со страхом потерять работу, потому что нет никаких накоплений кроме дешевеющей недвиги.