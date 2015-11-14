Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай
Кто как думает, сколько людей с таким доходом в Украине ? Айтишнеги уже выпадают , 8к$ в месяц имеют считанные единицы. Интересно, хоть тысяч сто на всю страну наберется ? И что это за "средний" класс, имеющий численность 0,3% от населения ? Получается у нас 0,1% -элита. 0,3% - средний класс. и 99,94 - нищие ?
Я правильно понял авторов того опуса ?
опрос с этой ветки, двухгодичной давности. С тех пор доходы в гривне у многих подросли.
Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.
Учитывая что в семье работающих может быть двое, то доля обеспеченных людей весьма приличная.
richbitch написав:опрос с этой ветки, двухгодичной давности.
Навіщо нам ті фейкові опити??? Респект000 там п,ять разів проголосував, я - жодного.
Faceless написав:
richbitch написав:Средний класс - это временное состояние
Жизнь вообще - это тоже временное состояние
проте десятирічне падіння цін на житло в столиці - це ознака третьосортних країн третього світу, чи не так? До речі, в Мордорі ситуація не набагато краща: "За год стоимость дачных участков в Подмосковье упала в среднем на 39,5 процента — до 5,2 миллиона рублей
Эксперты оценивали период с февраля 2017-го по февраль 2018 года. При этом глава аналитического центра компании Дмитрий Таганов заявил, что даже сниженные цены не соответствуют «качественным характеристикам» дач.
«Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности», — подчеркнул эксперт.
Serg-ik написав:Про переселенцев за счёт бюджета несколько страниц назад говорили Кто-то пытается найти рынок сбыта
В квартирной очереди в Киеве находится более 69 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет УНН. Очередь практически не продвигается. .... после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности .... оставили только паевой взнос», — сказал Спасибко.
Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.
Мечта застройщика-госзаказ. Представляю что наклепает КГС, с учётом качества на Гарматной, где строили не для бюджетников
В этом году на покупку квартир у шаромыг предусмотрено намного более средств чем 110 квартир. Кстати "цицьку цмулити" будут ,скорее всего комунальные застройщики Спецжитлофонд и ЖИ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Alex6 написав:Тем временем только за последние 2 месяца эконом новострой вырос на 20% на этапе строительства !!!
Давайте не будемо роздивлятись процес дорожчання "повітря над котлованом"))) Це непристойно, сер))) Порівнюйте ціну подібних об,єктів за останні 5-10 років, тоді побачите тенденції.
Франт, я вам уже выражал свои соболезнования по поводу вложения 100% денег в недвижимость перед самым кризисом 2008 года. Но поверьте, в Киеве есть люди, которые покупали ее и 20 и 15 и 3 года назад. И у них совсем другое послевкусие от покупки ....)))