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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:04

  es77 написав:
  hume написав:Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай

Кто как думает, сколько людей с таким доходом в Украине ?
Айтишнеги уже выпадают , 8к$ в месяц имеют считанные единицы.
Интересно, хоть тысяч сто на всю страну наберется ?
И что это за "средний" класс, имеющий численность 0,3% от населения ?
Получается у нас 0,1% -элита.
0,3% - средний класс.
и 99,94 - нищие ?

Я правильно понял авторов того опуса ?


Зображення

опрос с этой ветки, двухгодичной давности. С тех пор доходы в гривне у многих подросли.

Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.

Учитывая что в семье работающих может быть двое, то доля обеспеченных людей весьма приличная.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:05

  richbitch написав:опрос с этой ветки, двухгодичной давности.

Навіщо нам ті фейкові опити???
Респект000 там п,ять разів проголосував, я - жодного. :wink:

  Faceless написав:
  richbitch написав:Средний класс - это временное состояние

Жизнь вообще - это тоже временное состояние

проте десятирічне падіння цін на житло в столиці - це ознака третьосортних країн третього світу, чи не так?
До речі, в Мордорі ситуація не набагато краща:
"За год стоимость дачных участков в Подмосковье упала в среднем на 39,5 процента — до 5,2 миллиона рублей

Эксперты оценивали период с февраля 2017-го по февраль 2018 года. При этом глава аналитического центра компании Дмитрий Таганов заявил, что даже сниженные цены не соответствуют «качественным характеристикам» дач.

«Если продавцы и меняют ценник, то, скорее, от ощущения безысходности», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что искать нового владельца коттеджа, дачи или участка продавцам приходится в среднем по восемь месяцев. "
Далее: https://news.rambler.ru/realty/39353280 ... e=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.

Из этих голосов десяток другой - клоны респекта
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:08

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:По поводу "есть деньги"... много выделили на Шулявский путепровод? А он уже даже не на ладан дышит, а рассыпается.

Деньги есть, проекты есть, не могут никак решиться начать.
Если закрыть путепровод на реконструкцию с модернизацией развязки пол-города станет намертво в пробках. Чешут репу чё делать...

Логично. Скорее всего боятся начинать. Нелюбовь к Лужкову в Москве началась после перекрытия центра города для модернизации Садового кольца....
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:12

  Serg-ik написав:Про переселенцев за счёт бюджета несколько страниц назад говорили
Кто-то пытается найти рынок сбыта
В квартирной очереди в Киеве находится более 69 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, пишет УНН.
Очередь практически не продвигается. .... после 2011 года в соответствии с законом о регулировании градостроительной деятельности .... оставили только паевой взнос», — сказал Спасибко.

Сейчас город получает жилье в наследство, освобожденное от службы и покупает за бюджетные средства. В 2017 году было куплено имущественные права на 110 квартир.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/109861-p ... z59iZIq5zH

Мечта застройщика-госзаказ. Представляю что наклепает КГС, с учётом качества на Гарматной, где строили не для бюджетников

В этом году на покупку квартир у шаромыг предусмотрено намного более средств чем 110 квартир. Кстати "цицьку цмулити" будут ,скорее всего комунальные застройщики Спецжитлофонд и ЖИ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:18

  Faceless написав:
  richbitch написав:Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.

Из этих голосов десяток другой - клоны респекта


И этот форум -мягко говоря не репрезентативная выборка.
Люди с доходами по 4000 грн. на такие форумы не ходят. Ибо незачем.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:19

  es77 написав:
  Faceless написав:
  richbitch написав:Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.

Из этих голосов десяток другой - клоны респекта


И этот форум -мягко говоря не репрезентативная выборка.
Люди с доходами по 4000 грн. на такие форумы не ходят. Ибо незачем.

А топикстартер?

Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кварталы под реконструкцию

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1 ... f=104&_rdr
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:37

  Frant написав:
  Alex6 написав:Тем временем только за последние 2 месяца эконом новострой вырос на 20% на этапе строительства !!!

Давайте не будемо роздивлятись процес дорожчання "повітря над котлованом")))
Це непристойно, сер)))
Порівнюйте ціну подібних об,єктів за останні 5-10 років, тоді побачите тенденції.

Франт, я вам уже выражал свои соболезнования по поводу вложения 100% денег в недвижимость перед самым кризисом 2008 года.
Но поверьте, в Киеве есть люди, которые покупали ее и 20 и 15 и 3 года назад. И у них совсем другое послевкусие от покупки ....)))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:40

  J_P написав:Франт, я вам уже выражал свои соболезнования по поводу вложения 100% денег в недвижимость перед самым кризисом 2008 года.

Повинен вас засмутити(((( :mrgreen:
Я не купляв нерухомості в період 2008 +/-2 роки. :mrgreen:

До речі, навіть останні 4 роки не варто було публіці вкладати кошти в КРЖН.
Покупки явно збиткові.
За винятком інвестицій в повітря над котлованом в 2014-2015.

Ще неясно, що буде через 2-3 роки.

Скоріш за все:
Не цінам уверх, а зупинка новобудів! Повна зупинка, як в Ризі чи Талінні.
Поїдьте в Житомир, Маріуполь, Запоріжжя! Там майже нічого не будується - немає попиту.

  J_P написав:И у них совсем другое послевкусие от покупки ....)))

Авжеж)))
Післясмак капітальний)))
Наприклад:
  airmax78 написав:ой-ой-ой: https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevs ... vCcog.html
ну че, откупать прелесть обратно?
-25куе от цены 2015го. -43% от цены 2013го.
Валится все, кроме модных МОПов на Печерске. Долго ли продержатся модные МОПы?
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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