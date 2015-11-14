Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Не надоело еще сантиметры между домами обсуждать? Два дня флуда на ветке
Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня.
Это правда жизни. Хотя естественно 5-ти этажный хрущ это не современные свечки.
скільки можна приводити як приклад торєц хруща в інший хрущ. Захар пише ясно: приведіть приклад, де стоять паралельно вдовжину хрущі фейсом до фейса, окна в окна, із відстанню 15-20-30 метрів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
antey1969 написав:Не надоело еще сантиметры между домами обсуждать? Два дня флуда на ветке
Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня. Причём примеры приводят не из Киева, а из какого-то зажопинска где до сих пор существует ул. Чкалова.
Соломенка - это Киев? Около 20 м.
Еще:
вопрос, наскільки ті 19 метрів погіршують інсоляцію, там тільки ріг будинку під вопросом. Цікаво, звідки світить сонце, може там якраз той ріг біля прохода між зрущами і він інсольований згідно норм. Аналогічно із іншими будинками. Тепер будь-ласка в студію карти Мордора і Патріоток із замірами...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
hume написав:Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай
Кто как думает, сколько людей с таким доходом в Украине ? Айтишнеги уже выпадают , 8к$ в месяц имеют считанные единицы. Интересно, хоть тысяч сто на всю страну наберется ? И что это за "средний" класс, имеющий численность 0,3% от населения ? Получается у нас 0,1% -элита. 0,3% - средний класс. и 99,94 - нищие ?
Я правильно понял авторов того опуса ?
опрос с этой ветки, двухгодичной давности. С тех пор доходы в гривне у многих подросли.
Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.
Учитывая что в семье работающих может быть двое, то доля обеспеченных людей весьма приличная.
цікаво, із скількох учоток встиг ріспєкт00 проголосувати поки був доступ до інтернета в дурдомі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
Якраз навпаки. Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
Якраз навпаки. Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.
Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад
zahar_ написав:Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня. Причём примеры приводят не из Киева, а из какого-то зажопинска где до сих пор существует ул. Чкалова.
Соломенка - это Киев? Около 20 м.
Еще:
вопрос, наскільки ті 19 метрів погіршують інсоляцію, там тільки ріг будинку під вопросом. Цікаво, звідки світить сонце, може там якраз той ріг біля прохода між зрущами і він інсольований згідно норм. Аналогічно із іншими будинками. Тепер будь-ласка в студію карти Мордора і Патріоток із замірами...
Тут така справа. Гугл та фейслесс кажуть что поміж фронтальними стінами будинків на солом*янці є відстні 20-30 метрів. З іншого боку особисті заміри поміж "клубних будинків" ЖК Тампере та ЖК Віфліємський дають результати 50 метрів і більше.
Колізія однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
Якраз навпаки. Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.
Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад[/quote]