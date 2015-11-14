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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:10

  Aps написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:Не надоело еще сантиметры между домами обсуждать? Два дня флуда на ветке :roll:

Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня.


Это правда жизни.
Хотя естественно 5-ти этажный хрущ это не современные свечки.

ЗображенняЗображення

скільки можна приводити як приклад торєц хруща в інший хрущ.
Захар пише ясно: приведіть приклад, де стоять паралельно вдовжину хрущі фейсом до фейса, окна в окна, із відстанню 15-20-30 метрів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:15

  Faceless написав:
  zahar_ написав:
  antey1969 написав:Не надоело еще сантиметры между домами обсуждать? Два дня флуда на ветке :roll:

Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня.
Причём примеры приводят не из Киева, а из какого-то зажопинска где до сих пор существует ул. Чкалова.


Соломенка - это Киев? Около 20 м.
Зображення

Еще:
Зображення

Зображення

вопрос, наскільки ті 19 метрів погіршують інсоляцію, там тільки ріг будинку під вопросом.
Цікаво, звідки світить сонце, може там якраз той ріг біля прохода між зрущами і він інсольований згідно норм.
Аналогічно із іншими будинками.
Тепер будь-ласка в студію карти Мордора і Патріоток із замірами...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:18

  richbitch написав:
  es77 написав:
  hume написав:Это что? 200 000 грн в год? в месяц Флай

Кто как думает, сколько людей с таким доходом в Украине ?
Айтишнеги уже выпадают , 8к$ в месяц имеют считанные единицы.
Интересно, хоть тысяч сто на всю страну наберется ?
И что это за "средний" класс, имеющий численность 0,3% от населения ?
Получается у нас 0,1% -элита.
0,3% - средний класс.
и 99,94 - нищие ?

Я правильно понял авторов того опуса ?


Зображення

опрос с этой ветки, двухгодичной давности. С тех пор доходы в гривне у многих подросли.

Но и тогда было 9% свыше 100 тыс грн, и 12% от 50 до 100 тыс грн.

Учитывая что в семье работающих может быть двое, то доля обеспеченных людей весьма приличная.

цікаво, із скількох учоток встиг ріспєкт00 проголосувати поки був доступ до інтернета в дурдомі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:21

  Faceless написав:
Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:25

  flyman написав:
  Faceless написав:
Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Якраз навпаки.
Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дорожные тенденции центра города мечты

https://bigkiev.com.ua/content/dorozhny ... oda-mechty
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:29

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:
Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Якраз навпаки.
Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.

Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

  flyman написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Антей просто оппоненты мухлюют что те напёрстночники и говорят что растояния между окнами домов в хрущиках расположенных под прямым углом составляет 15-30 метров. А это брехня.
Причём примеры приводят не из Киева, а из какого-то зажопинска где до сих пор существует ул. Чкалова.


Соломенка - это Киев? Около 20 м.
Зображення

Еще:
Зображення

Зображення

вопрос, наскільки ті 19 метрів погіршують інсоляцію, там тільки ріг будинку під вопросом.
Цікаво, звідки світить сонце, може там якраз той ріг біля прохода між зрущами і він інсольований згідно норм.
Аналогічно із іншими будинками.
Тепер будь-ласка в студію карти Мордора і Патріоток із замірами...

Тут така справа.
Гугл та фейслесс кажуть что поміж фронтальними стінами будинків на солом*янці є відстні 20-30 метрів.
З іншого боку особисті заміри поміж "клубних будинків" ЖК Тампере та ЖК Віфліємський дають результати 50 метрів і більше.
Зображення

Колізія однако. :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:[quote="4321408:Faceless"]

Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Якраз навпаки.
Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.

Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад[/quote]

не убрать, а монетизировать

https://hmarochos.kiev.ua/2018/03/14/ur ... ransporti/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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