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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:07

  kingkongovets написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:
Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Якраз навпаки.
Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.

Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад[/quote]

не убрать, а монетизировать

https://hmarochos.kiev.ua/2018/03/14/ur ... ransporti/[/quote]
То есть к примеру пенсионерам в Киеве будут платить денег на 30 поездок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:14

  antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,

Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей.
Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:25

zahar_ зачем доказывать очевидные вещи?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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