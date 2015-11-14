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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:07

  kingkongovets написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:
Кстати, новость - https://news.finance.ua/ua/news/-/42248 ... na-proyizd

це черговий ППЦ для більшості громад.

Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Якраз навпаки.
Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.

Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад[/quote]

не убрать, а монетизировать

https://hmarochos.kiev.ua/2018/03/14/ur ... ransporti/[/quote]
То есть к примеру пенсионерам в Киеве будут платить денег на 30 поездок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:14

  antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,

Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей.
Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:25

zahar_ зачем доказывать очевидные вещи?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:35

Програма реновації київського старого житла: тут є адреси, кому цікаво.
"В перспективе 112 тысяч киевлян планируют переселить из старых домов"

http://uainfo.org/blognews/1521020642-v ... it-iz.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:36

:) :) :)

Форумные пуповики,рожевоокулярныкы и "эксперты" -ДЕШЕВЛЕ НЕ БУИТ, БУИТ ДАРАЖАТЬ ПАТАМУШТА ВВП рАстёт
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:55

  zahar_ написав:
  antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,

Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей.
Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.

Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:19

  hume написав:
  zahar_ написав:
  antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,

Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей.
Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.

Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях

И только в винтажном парадизе вифлиемСКАЙ расстояние между хрущиками 50м, что говорит о том что во время застройки уже понимали чё локейшн г-но... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:56

г. Сумы, 746 000 грн за трёшку в 81 метр. 28 300 баксов на моменте.Строит Акционерное общество ( там есть контроль со стороны государства)
странно

http://www.sumbud.sumy.ua/objects/korp_21_1/3
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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