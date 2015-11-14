Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Фінансування витрат з надання обготівкованих пільг здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.
Якраз навпаки. Фінансування отої багадєльні з безкоштовним проїздом і так лежить на місцевих бюджетах, тільки облік цих витрат практично неможливий. Муніципальний транспорт в невеликих містах ледь животіє, бо кешу не бачить - там самі пільговики.
Это точно. Льготы на проезд нужно было убрать еще 25 лет назад[/quote]
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,
Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей. Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Форумные пуповики,рожевоокулярныкы и "эксперты" -ДЕШЕВЛЕ НЕ БУИТ, БУИТ ДАРАЖАТЬ ПАТАМУШТА ВВП рАстёт
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,
Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей. Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях
antonivs3 написав: парни, ффатит! скока можна мерять хрущи,
Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей. Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях
И только в винтажном парадизе вифлиемСКАЙ расстояние между хрущиками 50м, что говорит о том что во время застройки уже понимали чё локейшн г-но...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский