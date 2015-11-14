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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:37

  Прохожий написав:
  hume написав:
  zahar_ написав:Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей.
Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.

Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях

И только в винтажном парадизе вифлиемСКАЙ расстояние между хрущиками 50м, что говорит о том что во время застройки уже понимали чё локейшн г-но... :mrgreen:

Эх прохожий.
Многих "дописувачів" на єтом форуме и проекте не было а компактные трёхи в панельных домах в ЖК вифлиемСКАЙ и ЖК Тампере дарили тепло и уют своим обитателям. Поэтому строили с размахом и на расстояние между домами не экономили как нынешние шаромыги.
А зелёные зоны во дворах - там чуть ли не в каждом дворе сквер (хорошо видно со спутника)


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Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:46

  Serg-ik написав:г. Сумы, 746 000 грн за трёшку в 81 метр. 28 300 баксов на моменте.Строит Акционерное общество ( там есть контроль со стороны государства)
странно

http://www.sumbud.sumy.ua/objects/korp_21_1/3

Нормальная цена по 350 долл. за м2,
Фирма, правда не из Сум,а из Черкасс прорывалась в Киев чтобы построить по 350 уе м2 для СБУ на Причальной 5-а. Киевские шаромыги не дали.

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Почему не покупаете?
что странно?

Странно низкая цена, наверное, ниже , чем Минрегионстрой считает ( не могу найти данные).
Не покупаю потому, что далековато на работу в Киев ехать. Вот когда Hyperloop построят, тогда можно будет...да и зимой попрохладнее в Сумах, чем здесь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:56

zahar_
если не сложно напомните чё понастраивала в Киеве эта шаромыжная Компас-Груп?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:03

  Прохожий написав:zahar_
если не сложно напомните чё понастраивала в Киеве эта шаромыжная Компас-Груп?

Компас Груп это прокладка Мишки Голицы. Что построил Мишка Голица и прихарапуренный им ДБК-3 вам надо сообщить или не надо?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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