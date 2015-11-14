Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Дык давече загонщик в бетон Аркады ляпнул что у Аркада в патриотике растояние между домами нормальные и дворы там класные и просторные, в отличие от хрущей. Вот иначали растояние мерять - и 50 метров между 5 этажными хрущами как оказалось лучше чем 60 метров между 25 этажными бетонными монстрами.
Нет 60 метров между панелью аркады в эврике. я был в тех краях
И только в винтажном парадизе вифлиемСКАЙ расстояние между хрущиками 50м, что говорит о том что во время застройки уже понимали чё локейшн г-но...
Эх прохожий. Многих "дописувачів" на єтом форуме и проекте не было а компактные трёхи в панельных домах в ЖК вифлиемСКАЙ и ЖК Тампере дарили тепло и уют своим обитателям. Поэтому строили с размахом и на расстояние между домами не экономили как нынешние шаромыги. А зелёные зоны во дворах - там чуть ли не в каждом дворе сквер (хорошо видно со спутника)
Востаннє редагувалось zahar_ в Сер 14 бер, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Нормальная цена по 350 долл. за м2, Фирма, правда не из Сум,а из Черкасс прорывалась в Киев чтобы построить по 350 уе м2 для СБУ на Причальной 5-а. Киевские шаромыги не дали.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Прохожий написав:Почему не покупаете? что странно?
Странно низкая цена, наверное, ниже , чем Минрегионстрой считает ( не могу найти данные). Не покупаю потому, что далековато на работу в Киев ехать. Вот когда Hyperloop построят, тогда можно будет...да и зимой попрохладнее в Сумах, чем здесь.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Прохожий написав:zahar_ если не сложно напомните чё понастраивала в Киеве эта шаромыжная Компас-Груп?
Компас Груп это прокладка Мишки Голицы. Что построил Мишка Голица и прихарапуренный им ДБК-3 вам надо сообщить или не надо?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
antonivs3 написав:пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.
Кака разница?
Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!
Вас послушать - так ваши оппоненты это исчадие ада. А вам ведь говорилось сливайте в 2014 свою прелесц в "гп 30-32", пожили бы в аренде пару лет так сейчас имели бы 55-65 куе навараи могли присмотреть что-то более подходящее чем ваш "дом у трёх дорог".
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.