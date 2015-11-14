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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:06
Первый написав: antonivs3 написав:
пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.
Кака разница?
Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:08
Yuri_T написав: Первый написав:
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
никто пока не знает точную комплектацию
Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:09
airmax78 написав: Первый написав: antonivs3 написав:
пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.
Кака разница?
Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.
А у кого можно тестдрайв заказать?
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:10
Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.
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airmax78
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:10
airmax78 написав: Первый написав: antonivs3 написав:
пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.
Кака разница?
Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.
Все он знает, аднака
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:14
airmax78 написав:
Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.
Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:16
Прохожий ау.
Коллектив дико офтопит однако.
Ваш выход.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:25
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.
Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...
Куда вам гольф, семейство не влезет
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26
Оранжевый-хит сезона написав: Yuri_T написав: Первый написав:
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
никто пока не знает точную комплектацию
Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?
А3 пришли в лучшей комплектации, чем ожидали.
едут другие машины. к маю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:27
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Кака разница?
Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.
А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.
Все он знает, аднака
Случайно узнал. В метро подслушал разговор.
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