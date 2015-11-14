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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 694
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
133
Якість будівництва
15%
103
Всього голосів : 694
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:06

  Первый написав:
  antonivs3 написав:пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.


Кака разница?

Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!

Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:08

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:09

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  antonivs3 написав:пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.


Кака разница?

Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!

Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.

А у кого можно тестдрайв заказать?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:10

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  antonivs3 написав:пыздэц! парни, ффатит! скока можна мерять хрущи, меряйте лучше пиписки. только без фото, достаточно сухих цифр.


Кака разница?

Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!

Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.


Все он знает, аднака :D
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:14

  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:16

Прохожий ау. :mrgreen:
Коллектив дико офтопит однако.
Ваш выход.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:25

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...

Куда вам гольф, семейство не влезет :D
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Yuri_T написав:
  Первый написав:Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?

А3 пришли в лучшей комплектации, чем ожидали.
едут другие машины. к маю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:27

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Кака разница?

Уверен че у Захара и ко раза в два больше - ибо заипут любого!

Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

А6? А3 уже стоят: бери-не хочу.


Все он знает, аднака :D

Случайно узнал. В метро подслушал разговор.
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