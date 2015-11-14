Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:27
Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:28
А мне очень нра. Настоящий народный автомобиль. Себя вижу только за рулем такого. Если бы были деньги - завтра бы купил.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:30
Так это одна платформа, один двигатель.и коробка. Только у Фолькса за те же деньги комплектация по-богаче ну и багажник шикарный. Можно хоть стиралку, хоть холодильник загрузить. Нашел на ОЛХ, подъехал, забрал. Сплошное Veni Vidi Vici какое-то.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще эти "дизельгейтовские" VAGi переколбасили весь рынок новых авто. Я вообще не понимаю, как сейчас что-то другое продается.
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А3 пришли в лучшей комплектации, чем ожидали.
едут другие машины. к маю.[/quote]Какие?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:43
у меня есть большая, это мне "жо.повозку" менять нужно
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|