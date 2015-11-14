Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15

Оранжевый-хит сезона написав: Yuri_T написав: Первый написав: Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки. Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то? Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?

Уну не спать, они уже давно есть. Я смотрел месяц-полтора назад на днепровской набережной в салоне Ауди. Есть они и в других городах. Ценник около 20 Ойро. На тот момент по кроссу выходило 25 куе. Был чёрный хетч. Седаны сказали продали, но ждут. Мое имхо- если брать то только хетч. Седан теснее что спереди-что сзади. Ну и хетч позадиристей. Аудюхи из Кореи. Фольцы из штатов по 18 куе, и те что с панорамной крышей пот21 куе. Фольцев нема, надо ждать-записаться в очередь.Фольц конечно внешне очень унылый, но за 18 куе если закрыть глаза на внешность--тачка агоньАуди хетч для души))), фольц для дачиМоя залезла в Ауди и сказала очень низкая, очень бы хотелось понять будут ли Q-шки , но никто ниче не говорит. Знаю точно что будут а6. Как для поповозки что фольц за 18 что а3 за 26 отличный вариант. Только надо понять что тебе по душе))Обе на автомате 2.0 дизель.