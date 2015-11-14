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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:27

  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...

А мне очень нра. Настоящий народный автомобиль. Себя вижу только за рулем такого. Если бы были деньги - завтра бы купил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:30

  hume написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами. :D

Так это одна платформа, один двигатель.и коробка. Только у Фолькса за те же деньги комплектация по-богаче ну и багажник шикарный. Можно хоть стиралку, хоть холодильник загрузить. Нашел на ОЛХ, подъехал, забрал. Сплошное Veni Vidi Vici какое-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще эти "дизельгейтовские" VAGi переколбасили весь рынок новых авто. Я вообще не понимаю, как сейчас что-то другое продается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Yuri_T написав:[quote="4321924:Первый"]
Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?

А3 пришли в лучшей комплектации, чем ожидали.
едут другие машины. к маю.[/quote]Какие?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:43

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Я смотрел Гольф, во дворе Ростка стоит штук 10... Я не притязателен к машинам, но гольф вагон откровенно выглядит ужасно...

Куда вам гольф, семейство не влезет :D

у меня есть большая, это мне "жо.повозку" менять нужно
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:49

  hume написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами. :D

Блин, дошло о чем вы. Я не про ремонт авто - я про ремонт квартиры. Вагон - это 605 литров с задними сидениями и 1600 со сложенными. Люк для длинномеров (а в А3 подлокотника сзади нет). Мечта, а не машина. Войдет все: от кабанчика до разобранной кровати с матрасом.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:52

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Гольф надо брать, за 18. Быть ближе к народу. Опять же, в ремонте лучше авто, чем вагон - не придумаешь. Экономия на доставках огромная.

Не думаю, что между гольфом и а3 большая разница в ремонте. По крайней мере за время обладание народным авто ценники за ремонт выставлялись минимум как за бренд с кольцами. :D

Блин, дошло о чем вы. Я не про ремонт авто - я про ремонт квартиры. Вагон - это 605 литров с задними сидениями и 1600 со сложенными. Люк для длинномеров (а в А3 подлокотника сзади нет). Мечта, а не машина. Войдет все: от кабанчика до разобранной кровати с матрасом.

блин, умеете вы уговаривать, завтра ещё раз посмотрю...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Yuri_T написав:
  Первый написав:Аудюхи скоро будут. Ну его те хрущи! Побалуйте дам сердца норм тачкой за недорого - по цене обоссаной гостинки.

никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?



Уну не спать, они уже давно есть. Я смотрел месяц-полтора назад на днепровской набережной в салоне Ауди. Есть они и в других городах. Ценник около 20 Ойро. На тот момент по кроссу выходило 25 куе. Был чёрный хетч. Седаны сказали продали, но ждут. Мое имхо- если брать то только хетч. Седан теснее что спереди-что сзади. Ну и хетч позадиристей. Аудюхи из Кореи. Фольцы из штатов по 18 куе, и те что с панорамной крышей пот21 куе. Фольцев нема, надо ждать-записаться в очередь.
Фольц конечно внешне очень унылый, но за 18 куе если закрыть глаза на внешность--тачка агонь
Ауди хетч для души))) :D , фольц для дачи :)
Моя залезла в Ауди и сказала очень низкая, очень бы хотелось понять будут ли Q-шки , но никто ниче не говорит. Знаю точно что будут а6. Как для поповозки что фольц за 18 что а3 за 26 отличный вариант. Только надо понять что тебе по душе))
Обе на автомате 2.0 дизель.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Yuri_T написав:никто пока не знает точную комплектацию

Это вы про А3 по 26000 долларов? А когда будут то?



Уну не спать, они уже давно есть. Я смотрел месяц-полтора назад на днепровской набережной в салоне Ауди. Есть они и в других городах. Ценник около 20 Ойро. На тот момент по кроссу выходило 25 куе. Был чёрный хетч. Седаны сказали продали, но ждут. Мое имхо- если брать то только хетч. Седан теснее что спереди-что сзади. Ну и хетч позадиристей. Аудюхи из Кореи. Фольцы из штатов по 18 куе, и те что с панорамной крышей пот21 куе. Фольцев нема, надо ждать-записаться в очередь.
Фольц конечно внешне очень унылый, но за 18 куе если закрыть глаза на внешность--тачка агонь
Ауди хетч для души))) :D , фольц для дачи :)
Моя залезла в Ауди и сказала очень низкая, очень бы хотелось понять будут ли Q-шки , но никто ниче не говорит. Знаю точно что будут а6. Как для поповозки что фольц за 18 что а3 за 26 отличный вариант. Только надо понять что тебе по душе))
Обе на автомате 2.0 дизель.
Я на гольф согласен, но вэгон как беременная антилопа :(
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Сер 14 бер, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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