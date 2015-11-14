Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:22
Golf sportwagen Машинка супер, ждал пол года, и таки дождался. Брал в максимальной комплектации за 22.Вовремя сплавил форда, еще в сентябре с хорошим профитом и теперь наслаждаюсь поездками
necovi4
Повідомлень: 29
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:24
2 Ейр
Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
Повідомлень: 12377
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Подякував: 208 раз.
Подякували: 1595 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:34
Первый написав:
2 Ейр
Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)
Вообще мне кажется что мы наблюдаем постепенную смерть рынка новых авто с двс. Еще максимум 10 лет и они останутся только на вторичном рынке и цены на них будут валиться как на хрущи.
airmax78
Повідомлень: 24011
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
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1
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:40
airmax78 написав: Первый написав:
2 Ейр
Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)
Вообще мне кажется что мы наблюдаем постепенную смерть рынка новых авто с двс. Еще максимум 10 лет и они останутся только на вторичном рынке и цены на них будут валиться как на хрущи.
Это да, но я два года ждал Тэсла модел три и не дождался
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 18161
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:46
Прохожий написав:
Почему не покупаете?
что странно?
тому що за 36000 була продана квартирка більшої площі на Куренівці в 4грн від Майдану
Васенька
Повідомлень: 524
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:49
Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.
airmax78
Повідомлень: 24011
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:03
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона
на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.
Все эти поделки с такой батареей будут стоить 40к$ против аналогов за 20$ c ДВС. Это тупо не выгодно.
Alex6
Повідомлень: 289
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:22
Чувак на хату собирает токены
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Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Повідомлень: 18161
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
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