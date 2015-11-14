Додано: Сер 14 бер, 2018 22:24

2 Ейр





Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!