RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578579580581

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Golf sportwagen Машинка супер, ждал пол года, и таки дождался. Брал в максимальной комплектации за 22.Вовремя сплавил форда, еще в сентябре с хорошим профитом и теперь наслаждаюсь поездками
necovi4
 
Повідомлень: 29
З нами з: 20.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:24

2 Ейр


Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12377
З нами з: 27.10.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:34

  Первый написав:2 Ейр


Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)

Вообще мне кажется что мы наблюдаем постепенную смерть рынка новых авто с двс. Еще максимум 10 лет и они останутся только на вторичном рынке и цены на них будут валиться как на хрущи.
airmax78
 
Повідомлень: 24014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:40

  airmax78 написав:
  Первый написав:2 Ейр


Нужно тоже ездить на метро - буду в курсе всех ништячков за пол цены:-)

Вообще мне кажется что мы наблюдаем постепенную смерть рынка новых авто с двс. Еще максимум 10 лет и они останутся только на вторичном рынке и цены на них будут валиться как на хрущи.

Это да, но я два года ждал Тэсла модел три и не дождался :(
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18161
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:46

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:г. Сумы, 746 000 грн за трёшку в 81 метр. 28 300 баксов на моменте.Строит Акционерное общество ( там есть контроль со стороны государства)
странно

http://www.sumbud.sumy.ua/objects/korp_21_1/3

Почему не покупаете?

что странно?

тому що за 36000 була продана квартирка більшої площі на Куренівці в 4грн від Майдану :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 524
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:49

Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.
airmax78
 
Повідомлень: 24014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:03

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.


Все эти поделки с такой батареей будут стоить 40к$ против аналогов за 20$ c ДВС. Это тупо не выгодно.
Alex6
 
Повідомлень: 289
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чувак на хату собирает токены http://naxatu.com/
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18161
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:31

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.


процесс уже давно не обратимый в европе, где на каждом перекрестке электозарядка. а у нас что? кто их будет строить? владельцы бензоколонок у которых мы бенз покупаем? так оно им нафиг не надо :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 25.12.14
Подякував: 274 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:03

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.


процесс уже давно не обратимый в европе, где на каждом перекрестке электозарядка. а у нас что? кто их будет строить? владельцы бензоколонок у которых мы бенз покупаем? так оно им нафиг не надо :)

Скоро дойдут руки у Ахметова и лед тронется и в Украине.
airmax78
 
Повідомлень: 24014
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 578579580581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1021, 1022, 1023
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10228 1876726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 01:14
galadriel
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54536)
15.03.2018 00:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.