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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:51
повторю оставшийся без ответа: а правда, что зарядить Лиф с батареей 24-30КВт до 80% на быстрой зарядке OKKO стоит почти 300грн?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 15 бер, 2018 03:34
А на сколько по городу этого заряда хватит?
Аналог Лифа(тот же Гольф, Поло или Хёнде 30й) с дизелем будет на автомате литров 6 есть, инжектор(газ) - 8-10(10-12) на сотку. 150-220грн на сто/км однако.
И все разговоры, что на пятилетней машине аккумулятор прослужит ещё лет ....надцать без проблем(а значит её перепродажа не принесёт больших убытков) блеф для лохов готовых удавиться сейчас за пятак.
Додано: Чет 15 бер, 2018 07:18
Это не важно. 2 раза в месяц быстрая зарядка = слет с гарантии.
Эль моб.
У других условия не читал.
Рекомендую читать мелкий шрифт:-)
Зы. Я за электротранспорт. Вдруг когда-то, наверное уже не в этой жизни, у меня будет паркоместо - обязательно поставлю розетку и по ночному тарифу!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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