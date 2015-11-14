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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579580581582

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:51

повторю оставшийся без ответа: а правда, что зарядить Лиф с батареей 24-30КВт до 80% на быстрой зарядке OKKO стоит почти 300грн?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 03:34

  antonivs3 написав:повторю оставшийся без ответа: а правда, что зарядить Лиф с батареей 24-30КВт до 80% на быстрой зарядке OKKO стоит почти 300грн?

А на сколько по городу этого заряда хватит?
Аналог Лифа(тот же Гольф, Поло или Хёнде 30й) с дизелем будет на автомате литров 6 есть, инжектор(газ) - 8-10(10-12) на сотку. 150-220грн на сто/км однако.
И все разговоры, что на пятилетней машине аккумулятор прослужит ещё лет ....надцать без проблем(а значит её перепродажа не принесёт больших убытков) блеф для лохов готовых удавиться сейчас за пятак.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 07:18

  antonivs3 написав:повторю оставшийся без ответа: а правда, что зарядить Лиф с батареей 24-30КВт до 80% на быстрой зарядке OKKO стоит почти 300грн?

Это не важно. 2 раза в месяц быстрая зарядка = слет с гарантии.

Эль моб.
У других условия не читал.
Рекомендую читать мелкий шрифт:-)

Зы. Я за электротранспорт. Вдруг когда-то, наверное уже не в этой жизни, у меня будет паркоместо - обязательно поставлю розетку и по ночному тарифу!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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