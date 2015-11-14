Додано: Чет 15 бер, 2018 01:51

повторю оставшийся без ответа: а правда, что зарядить Лиф с батареей 24-30КВт до 80% на быстрой зарядке OKKO стоит почти 300грн?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!