Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:46
Прохожий написав:
Почему не покупаете?
что странно?
тому що за 36000 була продана квартирка більшої площі на Куренівці в 4грн від Майдану
Васенька
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:03
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона
на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.
Все эти поделки с такой батареей будут стоить 40к$ против аналогов за 20$ c ДВС. Это тупо не выгодно.
Alex6
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:22
Чувак на хату собирает токены
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07
flyman написав:
модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда
Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:18
Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав: flyman написав:
модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда
Ауди а3 = гостинка. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Это и смущает, вот в роздумьях гольф вэгон или 1к в Оранж сити, по цене одинаково.
Объясни накуа нужна 1к при катастрофической демографии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:25
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: Первый написав:[quote="4322355:flyman"]модератор ау!!!!! тре почистить N страниць флуда
Ауди а3 = гостинка. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Это и смущает, вот в роздумьях гольф вэгон или 1к в Оранж сити, по цене одинаково.
Объясни накуа нужна 1к при катастрофической демографии?[/quote]Тоже согласен, на пенсию проще уехать в какой нибудь Кропивницкий, с бесплатными 3к и сидеть на субсидии за коммуналку
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44
Первый написав: flyman написав:
модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда
Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
тільки тебе постійно заботить чи будуть сцать в окно в цоколі, як і в під"їздах прелєсці вна Тампере. Маєш анурез?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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