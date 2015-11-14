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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 576577578579

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:46

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:г. Сумы, 746 000 грн за трёшку в 81 метр. 28 300 баксов на моменте.Строит Акционерное общество ( там есть контроль со стороны государства)
странно

http://www.sumbud.sumy.ua/objects/korp_21_1/3

Почему не покупаете?

что странно?

тому що за 36000 була продана квартирка більшої площі на Куренівці в 4грн від Майдану :mrgreen:
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:03

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона на подходе куча авто с характеристиками не хуже. Болт, Лиф с батареей на 60 кВт/ч, Хюндай там че-то мастерит. ИМХО процесс уже необратимый. Спасибо тебе, Маск.


Все эти поделки с такой батареей будут стоить 40к$ против аналогов за 20$ c ДВС. Это тупо не выгодно.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чувак на хату собирает токены http://naxatu.com/
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07

  flyman написав:модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:
  flyman написав:модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Это и смущает, вот в роздумьях гольф вэгон или 1к в Оранж сити, по цене одинаково.

Объясни накуа нужна 1к при катастрофической демографии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:[quote="4322355:flyman"]модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.
Это и смущает, вот в роздумьях гольф вэгон или 1к в Оранж сити, по цене одинаково.

Объясни накуа нужна 1к при катастрофической демографии?[/quote]Тоже согласен, на пенсию проще уехать в какой нибудь Кропивницкий, с бесплатными 3к и сидеть на субсидии за коммуналку
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44

  Первый написав:
  flyman написав:модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.

тільки тебе постійно заботить чи будуть сцать в окно в цоколі, як і в під"їздах прелєсці вна Тампере. Маєш анурез?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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