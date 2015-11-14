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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 577578579580

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:56

  Первый написав:
  flyman написав:модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.

Об Ауди тему надо закрыть (это все равно что обсуждать здесь преимущества жизни в РТ/ТТ/Тетрисе и т.п.). А гольф-спортвагон, он же "эстейт" (на рынкe UK) - самая что ни на есть тема ветки. Народный, помощник в хозяйстве и прежде всего в ремонте, и практически недвижимость.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
  flyman написав:модератор ау!!!!!
тре почистить N страниць флуда

Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.

Об Ауди тему надо закрыть. А гольф-спортвагон, он же "эстейт" (на рынкe UK) - самая что ни на есть тема ветки. Народный, помощник в хозяйстве и прежде всего в ремонте, и практически недвижимость.
Гольф вагон в отличие от Ауди, мне понятно кому я продам через 10 лет! Врозеточнику или сантехнику.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:08

  airmax78 написав:Интересный проект: https://novostroyki.lun.ua/ул-евгения-коновальца-киев

Непонятно что за проект. Какой ЖК - гляну на Бомбере.
Сейчас буду смотреть там динамику КРЖН о объявам какие бомбер вычисляет как от собственника.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23

"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.

Об Ауди тему надо закрыть. А гольф-спортвагон, он же "эстейт" (на рынкe UK) - самая что ни на есть тема ветки. Народный, помощник в хозяйстве и прежде всего в ремонте, и практически недвижимость.
Гольф вагон в отличие от Ауди, мне понятно кому я продам через 10 лет! Врозеточнику или сантехнику.

Тогда надо брать на ручке. Уважающий себя врозеточник или сантехник никогда не доверит свою жизнь роботу на три буквы, тем более прошедшему овер 100 тыс. км.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32

  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Добавьте в объявление опцию "Обмен" и сообщайте плз форуму самые забавные вещи, которые "Семейному совету" предлагали в обмен на прелесть.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:42

  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Ээээ, Вы просто не поняли сложность ситуации в которой оказались.
Ваша поднятая цена на треху все еще гораздо ниже рыночной. Все думают, что фейк или проблемная квартира. Накиньте котлету сверху - сразу телефон оборвут 8)
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 бер, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:[quote="4322374:Первый"]
Ауди а3 = гостинка. А6 - треха в хрущике. Больше купим машинок - дешевле тебе будет оточувать Киев кавалирками!
Связь гораздо больше с темой ветки чем будут или не будут ссать в окно полуподвала.

Об Ауди тему надо закрыть. А гольф-спортвагон, он же "эстейт" (на рынкe UK) - самая что ни на есть тема ветки. Народный, помощник в хозяйстве и прежде всего в ремонте, и практически недвижимость.
Гольф вагон в отличие от Ауди, мне понятно кому я продам через 10 лет! Врозеточнику или сантехнику.

Тогда надо брать на ручке. Уважающий себя врозеточник или сантехник никогда не доверит свою жизнь роботу на три буквы, тем более прошедшему овер 100 тыс. км.[/quote] Как далеки вы масоны от народа...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:50

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" начитавшись "экспертов" по типу влад трещащих о дорожае поднял цену хотелки на 3к прелесЦ.
Вообще звонки прекратились. "Семейный совет" решил ориентироваться на реальную динамику а не на брехню экспертов-буитдорожальщиков и снова снизил цену предложения.

Ээээ, Вы просто не поняли сложность ситуации в которой оказались.
Ваша поднятая цена на треху все еще гораздо ниже рыночной. Все думают, что фейк или проблемная квартира. Накиньте котлету сверху - сразу телефон оборвут 8)

Спасибо. А то не хотелось бы "семейный совет" терять десяточку:) Пересични не меценаты:) типа сами знаете кто:)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Как далеки вы масоны от народа...

Ничесе! Еще вчера тут кто-то рассказывал, что вагон - некомильфо, ему Ауди подавай. А "масон, далекий от народа" убеждал, что Ауди - баловство и надо брать больше автомобиля за меньше денех.
airmax78
 
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